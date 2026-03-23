Fonsi Nieto abre el 1 de abril la temporada 2026 de “Unas Hierbas con...”, en Ebusus Sociedad Cultural

Fonsi Nieto, expiloto de motociclismo, dj y actual Rider Performance Director de Pramac Racing, será el primer invitado de la temporada 2026 del espacio de entrevistas de Ebusus Sociedad Cultural 'Unas Hierbas con…'. La entidad indica en un comunicado que la cita está programada para el miércoles 1 de abril a las 20 horas en este espacio de Vara de Rey y estará abierta al público hasta completar aforo. El encuentro estará dirigido y conducido por la periodista Montse Monsalve y para asistir es preciso reservar plaza con un email al correo electrónico sociedadebusus@gmail.com.

Durante la entrevista, que podrá seguirse en directo a través de la plataforma ibicenca ADmefy, Fonsi Nieto repasará una trayectoria intensa y singular, marcada por la exigencia del motociclismo de élite y su posterior continuidad profesional en la alta competición internacional. La conversación permitirá recorrer sus años como una de las figuras más reconocidas del motor español, su faceta musical como dj y su estrecha relación con Ibiza, isla en la que tiene casa desde hace años y a la que permanece profundamente vinculado.

Una asombrosa trayectoria

Alfonso González Nieto, conocido como Fonsi Nieto, fue una de las figuras más destacadas del motociclismo español en las categorías de 125cc, 250cc y Superbikes. En su palmarés figuran el Campeonato de España Júnior de 125cc en 1995, el Campeonato de España de 125cc en 1996 y 1998 y el Campeonato de España de 250cc en 1999 y 2000. Su mejor temporada en el Mundial llegó en 2002, cuando consiguió cuatro victorias y se proclamó subcampeón del mundo de 250cc, con lo que firmó uno de los grandes hitos de su carrera deportiva.

Tras competir también en el Campeonato del Mundo de Superbikes y debutar en MotoGP como piloto sustituto en 2007, Nieto ha seguido vinculado al universo de las dos ruedas desde una vertiente técnica y estratégica. En la actualidad forma parte de Pramac Racing como Rider Performance Director, una responsabilidad centrada en el acompañamiento de los pilotos y en la optimización de su rendimiento dentro de la máxima competición. Esta labor le llevó a conquistar el año pasado el campeonato del mundo en MotoGP con el piloto Jorge Martín.

Sobrino de Ángel Nieto, leyenda indiscutible del motociclismo español y figura especialmente querida en Ibiza, Fonsi Nieto representa la continuidad de una de las sagas más emblemáticas del deporte nacional. A esa herencia deportiva se suma una trayectoria paralela en la música electrónica, ámbito en el que ha desarrollado una sólida presencia como dj, oficio en el que se consagró en julio de 2025 con su sesión tecno-house en el escenario House of Fortune by JBL de Tomorrowland.

Este encuentro no solo permitirá adentrarse en los momentos decisivos de su carrera y su presente profesional, sino también descubrir la cara más cercana y menos conocida de un invitado con fuerte arraigo en la isla. Se trata de un invitado capaz de enlazar deporte, disciplina, legado, música y Mediterráneo en una conversación que inaugura la nueva temporada de 'Unas hierbas con…' con uno de sus nombres más atractivos y mediáticos.

'Unas hierbas con...'

'Unas Hierbas con...' acoge desde 2019 diferentes encuentros con personajes relevantes de la sociedad española y vinculados a la isla para conocer en profundidad a perfiles del mundo de la cultura, de la filosofía, de la sociedad o de la música con un marcado sello ibicenco.

Este espacio de entrevistas en profundidad; que cuenta con el apoyo de Familia Marí Mayans, ADmefy y CBbC Ebusus Restaurant; y que se traslada al panorama literario. Así, cuenta con tres obras escritas por la periodista Montse Monsalve y editada por Arán Ediciones, que incluyen los códigos QR de estos encuentros que se inician esta temporada con esta primera entrevista a Fonsi Nieto.