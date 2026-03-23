Escolares de Ibiza prueban los nuevos buses y tarjetas de transporte

Alumnos de sexto de Primaria del colegio Nuestra Señora de la Consolación han participado este martes en una actividad organizada por el Departamento de Transportes del Consell de Ibiza para conocer de primera mano el nuevo servicio de transporte público que próximamente se pondrá en marcha en la isla.

La jornada ha comenzado con un recorrido a bordo de uno de los nuevos autobuses de la futura concesión, unos vehículos más sostenibles y eficientes, equipados con tecnología Eco para reducir emisiones y avanzar hacia un modelo de movilidad más respetuoso con el entorno.

Los escolares, con el presidente del Consell, Vicent Marí / Consell d'Eivissa

Posteriormente, los estudiantes se han desplazado a la sede del Consell, donde han recibido una explicación sobre las nuevas rutas y las principales mejoras previstas en el servicio. Entre ellas, destaca la apuesta por aumentar las frecuencias, reforzar las conexiones entre municipios y facilitar el uso del transporte público tanto a residentes como a visitantes.

Durante la visita, los alumnos también han podido conocer cómo se expedirá la nueva tarjeta de transporte. Tras superar la fase de prueba, estas tarjetas comenzarán a tramitarse próximamente, en un proceso que incluirá una transición gradual de las antiguas a las nuevas.

Buses más accesibles

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha dado la bienvenida a los escolares y les ha detallado algunas de las principales novedades de este nuevo sistema de transporte, entre ellas la incorporación de autobuses más accesibles, modernos y adaptados a las necesidades actuales, así como nuevas tecnologías destinadas a mejorar la experiencia de los usuarios.

"Esta iniciativa se enmarca en la voluntad del Consellde acercar el funcionamiento de los servicios públicos a la ciudadanía más joven y de fomentar una movilidad más responsable desde las primeras etapas educativas", ha señalado la institución insular en una nota de prensa.