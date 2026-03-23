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Las entradas para ver a Pica-Pica en Ibiza ya están a la venta: precios y horarios de las funciones
El grupo conocido por su trayectoria en el ámbito del entretenimiento infantil y educativo presenta un espectáculo con música, humor e interacción con el público
Las entradas para las dos actuaciones de Pica-Pica previstas para los días 28 y 29 de marzo en el Recinto Firal de Ibiza ya están a la venta a través de la página web ticketib.com, según ha informado el departamento de Juventud del Consell de Ibiza
La institución insular ha programado este musical infantil como una propuesta dirigida al público familiar. Las funciones tendrán lugar el sábado 28 de marzo a las 18 horas y el domingo 29 de marzo a las 12 horas.
El precio de las entradas será de ocho euros para el público infantil y de 12 euros para los adultos.
Espectáculo con interacción
Según la información difundida por el Consell, el grupo Pica-Pica, conocido por su trayectoria en el ámbito del entretenimiento infantil y educativo, presenta un espectáculo con música, humor e interacción con el público. La compañía incluye canciones populares, coreografías y mensajes pedagógicos, y, de acuerdo con la nota, "se ha convertido en un referente entre las familias".
El nuevo espectáculo combina temas clásicos con nuevas propuestas musicales y fomenta valores como la amistad, el respeto y el trabajo en equipo, todo ello en un formato participativo que invita a niños y adultos a cantar y bailar juntos.
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