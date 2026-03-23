El difícil reto de sacar las emociones que no salen nunca: "Hay gente que incluso llora"

"Viene gente que tiene cosas dentro que no las saca nunca, pero en estos ratos salen estas cosas escondidas y hay gente que incluso llora". Seguramente María José Cardona, la presidenta en funciones de la Llar Eivissa, hace el mejor resumen del taller de bienestar emocional que promueve el Govern balear en colaboración con el Consell de Ibiza.

El objetivo de esta actividad dirigida a personas mayores es la gestión de aquellas experiencias que se puedan haber quedado clavadas en la mente y que necesiten una vía de escape. La propuesta tiene dos horas de duración repartidas entre una sesión matutina y otra vespertina celebradas ayer en la entidad que coordina Cardona. Hoy llegará el turno del público de Formentera después de haber pasado también por Mallorca y Menorca.

La directora general de Salud Mental balear, Carme Bosch, también da en el clavo al destacar una cuestión generacional que hace que estos talleres sean todavía más necesarios. Detalla que cuando los asistentes eran más jóvenes "el tema de las emociones no se hablaba". Por ello opina que es "muy necesario" que este público interiorice "estas herramientas para poder autogestionar estas inquietudes emocionales".

Estar o sentirse solo

La psicóloga organizadora de todos los encuentros de la iniciativa, Monica Macrescu, saluda con una sonrisa a las personas que entran en la sala en la que comenzará el taller en unos instantes. Ella tiene claro que la soledad no siempre va acompañada del aislamiento, ya que ha conocido participantes con familia que no tiene la oportunidad de "compartir cosas de dentro". "Más que estar solos, se sienten solos", precisa.

La profesional recuerda que hasta el momento ha coordinado más de 20 talleres, "con una participación extraordinaria". Sin embargo, Macrescu prefiere otro tipo de maneras de medir el éxito de la actividad más allá del número de personas que se apuntan y se centra en la "participación real". "Es la de sacar cosas, compartir, contar historias personales y hacer preguntas", detalla.

La directora general de Salud Mental del Govern añade que la psicóloga realiza un trabajo "muy dinámico" que saca de lo acostumbrado a las personas que se apuntan al taller: "Abre un espacio de reflexión y de compartir que es muy provechoso". "El antes y el después no tiene nada que ver", apunta.

Una idea de comunidad

Lali Clapés, la vocal de la Llar Eivissa, comenta que la intención de crear espíritu de comunidad de esta actividad encaja perfectamente con la entidad, ya que la idea es que los visitantes "se sientan entre familia". De ahí el previsible éxito que tendrá el encuentro: es más fácil abrirse a los demás cuando ya se han compartido momentos de cercanía.

María José Cardona explica que, de los participantes "casi todo el mundo se conoce y se tiene un poquito de confianza porque coinciden en yoga o pintura". Explica el caso de una compañera de las clases de pilates del centro que se apuntó a la actividad y que se alegró al ver que la presidenta interina también iba a seguir el taller: "Se siente más protegida".

También valora que la actividad sea en grupo para que los participantes puedan "aprender más", ya que podrán comparar experiencias. "Escuchas que lo tuyo no es lo peor: siempre hay gente que lo pasa mejor y gente que lo pasa peor", reflexiona.

A pesar de que en el edificio se pueda ver gente de ambos sexos, llama la atención que solo entran mujeres en el taller de gestión de emociones. Clapés se figura que "quizás a los hombres les da un poco de reparo venir a estas cosas". También achaca esta circunstancia a una realidad biológica: "Cuando nos hacemos mayores, hay más mujeres que hombres".

Posible ampliación

Macrescu explica que el programa acabará en noviembre y que su buena acogida ha "sorprendido muy positivamente" a los promotores. Carolina Escandell, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad del Consell de Ibiza se mostró ilusionada con la iniciativa y avisó a Carme Bosch de que el público le pedirá más actividades de este estilo. Bosch responde que "todo el mundo" les pide seguir "en la medida de lo posible".

Los participantes ya están sentados en círculo con la psicóloga dispuestos a comenzar la sesión. Los fotógrafos, cámaras y redactores salen de la habitación y justo después de que Macrescu tome la palabra para dar la bienvenida al taller de bienestar emocional.