El crimen de Benimussa: la noche en la que Ibiza descubrió el horror del narcotráfico

Ibiza guarda en su historia uno de los episodios más oscuros que se recuerdan. El conocido como crimen de Benimussa, ocurrido en agosto de 1989, marcó un antes y un después en la percepción de seguridad en la isla y destapó una realidad que hasta entonces muchos ignoraban: la presencia de mafias internacionales vinculadas al narcotráfico.

Durante la madrugada del 23 al 24 de agosto, una familia alemana formada por Richard Schmitz, Beate Werner y sus dos hijas, Bianca y Alexandra, fue víctima de una violencia extrema. Los cuatro fueron torturados y asesinados en una casa en obras situada en esta zona rural de Ibiza. Posteriormente, sus cuerpos fueron ocultados bajo una capa de hormigón, en un intento de hacer desaparecer cualquier rastro del crimen.

El hallazgo no tardó en producirse. Apenas dos días después, el 26 de agosto, los cadáveres fueron encontrados, dando inicio a una investigación compleja que conmocionó tanto a las autoridades como a la sociedad ibicenca. Lo ocurrido no solo destacaba por su brutalidad, sino por lo que parecía esconder detrás.

Aunque nunca hubo una condena firme, diversas líneas de investigación apuntaron a que Schmitz mantenía vínculos con el entorno del narcotráfico internacional. En concreto, se le relacionó con el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Según esta hipótesis, un error en sus actividades habría desencadenado una represalia que acabó con la vida de toda su familia.

El caso abrió una ventana a una realidad mucho más amplia. A finales de los años 80, Colombia vivía uno de los periodos más violentos de su historia reciente, marcado por el narcoterrorismo y una ola constante de asesinatos. En ese contexto, Baleares comenzaba a aparecer como un punto estratégico para las redes de tráfico de drogas en Europa.

La investigación del crimen de Benimussa llevó incluso a los agentes fuera de España. Uno de los focos se situó en Marbella, donde se siguió la pista de una posible banda alemana vinculada a los hechos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el caso nunca llegó a resolverse por completo.

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Con el paso del tiempo, este suceso se ha convertido en uno de los más recordados y estremecedores de la crónica negra en España. Más de tres décadas después, el crimen sigue sin una respuesta definitiva, pero permanece como un símbolo del momento en que Ibiza dejó de ser vista únicamente como un paraíso turístico para asomarse a una realidad mucho más inquietante.