El Consell de Ibiza tirará de 40 millones del remanente de la caja para inversiones

El Consell de Ibiza llevará al pleno ordinario previsto para este viernes, 27 de marzo, un Plan Económico y Financiero que le permitirá incorporar cuanto antes más de 40 millones de euros de remanentes para ejecutar políticas como la cooperación municipal, el traslado de residuos o las inversiones, entre otras.

El Plan Económico y Financiero es el documento con el que la institución acredita su solvencia ante el Gobierno de España cuando el gasto de un año a otro supera, aproximadamente, el 3,2%, en cumplimiento de las reglas fiscales. En este informe, el Consell expone su capacidad de ahorro y la necesidad de continuar con las inversiones previstas, ejecutar los planes de cooperación local, poner en marcha el plan de traslado de residuos o las líneas de ayuda a los ayuntamientos para políticas de vivienda, entre otras actuaciones.

El conseller de Hacienda y Gestión Económica, Salvador Losa, ha detallado que el año pasado, como consecuencia de las numerosas inversiones iniciadas por el Consell d’Ibiza, el gasto de la institución superó en seis millones de euros el límite fijado por las normas fiscales, aunque la capacidad de generar crédito del Consell fue de 33 millones de euros superior a lo que realmente se gastó. “Es absurdo que quien tiene las cuentas saneadas y capacidad de ahorro, como es el Consell de Ibiza, tenga que hacer un trámite ante el Ministerio de Hacienda para explicarles que no solo está justificado todo el gasto, sino que la capacidad real de la institución supera estas posibilidades”, ha afirmado.

El conseller ha subrayado además que “el documento que aprobaremos en pleno califica la estructura económica y financiera del Consell de Ibiza como sólida, que garantiza el total cumplimiento de nuestros compromisos”.

Las inversiones

Una vez superado este trámite, el Consell consolidará esos seis millones de euros invertidos el año pasado y, de cara al presente ejercicio, podrá aprobar las incorporaciones de remanentes necesarias para sacar adelante inversiones como la electrificación del Parc Insular de Serveis de sa Coma, el derribo de la estructura inacabada de Cala d’en Serra o el Pla d’Inversions Municipals, entre otras.

Losa ha insistido finalmente, como ya hizo el pasado jueves, en la necesidad de flexibilizar las normas fiscales en momentos de incertidumbre como los actuales, con la guerra de Oriente Próximo de fondo, “de la misma manera que se hizo con momentos similares como la guerra de Ucrania”, y más aún “con instituciones solventes, con capacidad de ahorro y de poner en marcha políticas que pueden ayudar a las familias y las pequeñas empresas a superar estos difíciles momentos, como es el Consell Insular de Ibiza”, ha concluido.