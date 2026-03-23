Turismo
Ibiza destina 850.000 euros a impulsar proyectos turísticos estratégicos y la formación del sector entre 2025 y 2026
La convocatoria del Consell de Ibiza priorizará proyectos que promuevan la desestacionalización, la sostenibilidad ambiental y la digitalización, buscando diversificar y mejorar la competitividad del sector turístico local
El Consell de Ibiza ha aprobado la convocatoria de ayudas para financiar la creación, la gestión y el desarrollo de productos turísticos estratégicos, así como actuaciones en productos ya consolidados y proyectos de formación y profesionalización del sector turístico de la isla, con una dotación total de 850.000 euros.
La convocatoria, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, se enmarca en la estrategia de mejora y diversificación del modelo turístico de Ibiza. Según recoge el texto, el objetivo es impulsar iniciativas que generen valor añadido, refuercen la sostenibilidad y contribuyan a un mejor posicionamiento del destino.
A estas ayudas podrán acogerse asociaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas y personas físicas que promuevan proyectos vinculados a la creación o el desarrollo de productos turísticos estratégicos, actuaciones innovadoras en productos consolidados o iniciativas orientadas a la formación del sector.
Las actuaciones subvencionables deberán desarrollarse en la isla de Ibiza entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. Además, tendrán que acreditar su interés público o social, o su contribución a la mejora del destino.
La convocatoria establece entre sus criterios de valoración la prioridad para los proyectos que fomenten la desestacionalización, la sostenibilidad ambiental, la digitalización, la economía circular y la incorporación del tejido productivo local. También se valorarán aquellas iniciativas que contribuyan a diversificar la oferta y a mejorar la competitividad del sector turístico insular.
Las ayudas se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y podrán financiar total o parcialmente las actuaciones, en función de la valoración obtenida por cada proyecto.
El extracto de la convocatoria se publicará próximamente y, en ese momento, se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes previsto en las bases.
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