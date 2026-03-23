Sucesos
Cinco horas de corte en la carretera de Cala Llonga para retirar el camión volcado hace un mes
La complejidad del operativo obliga a interrumpir el tráfico durante las labores de extracción del vehículo
La carretera que une Jesús con Cala Llonga ha permanecido cortada durante cerca de cinco horas este lunes por la mañana con motivo de la retirada del camión que volcó hace aproximadamente un mes y quedó precipitado en un barranco. El vehículo había quedado sostenido por árboles y se había llevado por delante parte de la vegetación del margen de la citada vía. El camión se encontraba pasado el vertedero de Ca na Puntxa en dirección a Ibiza desde Cala Llonga.
La complejidad del operativo ha obligado a interrumpir el tráfico durante las labores de extracción del vehículo, en un dispositivo en el que han intervenido hasta tres empresas especializadas, además de efectivos de seguridad vial y agentes de la Guardia Civil.
Todos ellos han trabajado de forma coordinada para poder sacar el camión de la zona en la que había quedado tras el accidente. La retirada final del vehículo ha sido completada por la empresa de auxilio en carretera Grúas Ibiza.
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