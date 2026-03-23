Antonia Serra, centenaria de Ibiza, "siempre dispuesta a ir a cualquier sarao"

Antonia Serra Ferrer no ha tenido hijos, pero sí muchos sobrinos que la mantienen en una embriaguez emocional continua. Esta mujer ha sido recientemente homenajeada junto a otras dos centenarias por la Asociación de Vecinos de sa Capelleta, en Vila. Sus sobrinos la arropan mientras con una mano se acerca el vaso de cava, al que da un sorbo. En la otra sostiene una orelleta de las que se reparten en la asociación al tiempo que le cuenta a esta periodista que no recuerda con exactitud su juventud: «Entonces había pocas cosas pero eran sanas y muy buenas. Ahora hay muchas, pero todas son diferentes».

Durante la sucesión de fotografías que rememoran su historia, una vecina de la asociación se atreve a decir que el truco de Antonia también es tomarse un chupito diario de herbes. Quién fuera ella, piensa cualquiera cuando la ve bailar una canción que se ha adecuado especialmente para la ocasión: «Hemos intentado reproducir vinilos de Odeon para oír a Raquel Meller», explica la activista, maestra jubilada y promotora cultural Carmen Tur, tan solo dos días después de haber recibido un homenaje de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Ibiza en Can Ventosa.

Antonia desprende una energía que irradian sus ojos y su mirada. Por aquí se comenta que es cosa de genética. Es la tercera de cinco hermanos (cuatro mujeres y un varón) y hace ya cuatro años que Diario de Ibiza publicó un artículo sobre su «extraordinaria longevidad». En este se conmemoraba el aniversario de una de las hermanas mayores de Antonia, María Serra, que falleció dos años después, tras haber alcanzado los 106 años. De hecho, desde sa Capelleta destacan la prisa para organizar este homenaje cuanto antes. Lamentan que no se hubiera celebrado hace un año, cuando había seis centenarias en el barrio. Ahora esa distinción solo les queda a Margarita, Pura y Antonia, según destaca Catiana Fuster, segunda teniente de alcalde de Vila, que sigue el acto junto a otras compañeras de la corporación municipal.

Antonia nació el 8 de enero de 1923 en el Molí de Can Fèlix y su padre, Joan Serra, fue el último molinero de es Puig des Molins. Esa zona histórica que, según dice, le proporciona el aire que le permite aguantar.

"No sería fácil de dominar"

«Justo al llegar al mundo dejó claro que no sería fácil de dominar», resaltan durante el homenaje. En tiempos de guerra, en los que la mujer debía coser, cosechar algarrobas o cuidar de sus hermanos o de las cabras, Antonia demostró que eso no era lo suyo: «Prefería ir a dibujar las murallas, contar los barcos que veía desde su casa o saludar a algún turista que ya empezaba a asomar por la zona y al que quizá se quería ligar», ríe quien la presenta.

Antonia se casó con Toni de Cas Campaner, con quien «vivió feliz», según rememoran. Durante su edad adulta, trabajó en Can Ventosa, la tienda La Bota y Mar Blau, la primera sala de fiestas de la isla, que fundó su hermano Juanito.

Además de presumida, a Antonia le sigue yendo la marcha. En la asociación confirman que no hay año en el que se pierda las fiestas de sa Capelleta: «Siempre está dispuesta a ir a cualquier sarao», señalan, antes de rogar que pueda disfrutar de ello «muchos años más».