Amics de la Terra pide prohibir el suministro de agua a megacruceros en Ibiza

Amics de la Terra Ibiza celebra la recuperación de los acuíferos gracias a las lluvias, pero advierte de que esta mejora será transitoria si no cambia el modelo de gestión y consumo. Así lo subrayó la organización ecologista este domingo, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Agua. Este año las lluvias han dado un respiro a los depósitos subteráneos, que actualmente no se encuentran en estado de alerta por sequía. No obstante, Amics de la Terra pide «no bajar la guardia» y subraya que «este regalo de la naturaleza no es excusa para esconder una gestión política que continúa instalada en el derroche y en un consumo excesivo para favorecer los intereses económicos de unos pocos».

Según remarcaron, la recuperación del nivel freático es «sin duda» una noticia positiva, pero ha venido acompañada de graves daños a viviendas, negocios y espacios públicos.

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«Sufrir inundaciones un día y al día siguiente dar permisos urbanísticos en zonas de riesgo es una irresponsabilidad que no podemos permitir», critican desde la entidad. Para Amics de la Terra, es necesario prohibir el suministro de agua a los megacruceros, así como aplicar controles reales a las villas de lujo, grandes jardines y piscinas, entre otras medidas.