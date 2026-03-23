Alquileres disparados en Ibiza: hasta 1.800 euros por una habitación y otras condiciones insólitas
El mercado de alquiler en Ibiza enfrenta precios desorbitados, con habitaciones dobles que alcanzan los 1.500 euros mensuales y condiciones restrictivas para los inquilinos
El mercado del alquiler en Ibiza atraviesa uno de sus momentos más tensos de cara a comenzar la temporada. Basta con echar un vistazo a los grupos de Telegram donde se publican ofertas para comprobar una realidad cada vez más extendida: precios desorbitados y condiciones difíciles de asumir para quienes buscan alojamiento.
Las cifras hablan por sí solas. El precio más habitual para una habitación doble durante la temporada se sitúa entre los 1.400 y 1.500 euros mensuales, cantidades que hace apenas unos años parecían impensables para este tipo de alquiler.
En zonas como Puig des Molins, se ofertan habitaciones dobles por 1.400 euros al mes. Pero más allá del precio, sorprenden algunas condiciones: hay propietarios que llegan a pedir 1.650 euros por el uso de la habitación durante solo 42 días, una propuesta que refleja hasta qué punto se ha tensionado el mercado.
Las restricciones a la hora de alquilar
La situación se repite en otros puntos de la isla. En ses Païsses, una habitación con dos camas individuales alcanza también los 1.400 euros mensuales,con restricciones habituales como la prohibición de recibir visitas. En Platja d'en Bossa, una de las zonas más demandadas, se anuncian habitaciones por 1.400 y 1.500 euros, esta última con baño en suite como único valor añadido.
Las limitaciones no terminan ahí. En Sant Jordi, algunas ofertas restringen directamente el perfil del inquilino, permitiendo únicamente mujeres. Mientras tanto, en Sant Antoni, una habitación doble puede alcanzar los 1.450 euros para dos personas, o 950 euros en uso individual, con reclamos como televisión o acceso a piscina.
Ni siquiera compartir más reduce el coste de forma significativa. En Vila, una habitación triple llega a los 2.100 euros mensuales, lo que supone 700 euros por persona. En Cala de Bou, otra oferta propone una “habitación doble que puede pasar a triple”, con precios de 1.200 euros en formato doble y 1.800 si se amplía, sin apenas detalles adicionales.
Este escenario refleja un mercado cada vez más tensionado, impulsado por la alta demanda estacional y la escasez de vivienda disponible. Para muchos trabajadores temporales y residentes, encontrar alojamiento en Ibiza se ha convertido en una carrera contrarreloj marcada por precios elevados y condiciones cada vez más exigentes.
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