Visita teatralizada en Ibiza: El momento ‘wow’ del eccehomo de Sant Josep

Uno de los actores se dirige al cuadro del eccehomo de la iglesia de Sant Josep, colgado de una de las columnas de la nave central, y, como si se tratara de un armario, estira con cuidado de un pequeño pomo hasta que queda a la vista el reverso, donde el pintor José Sánchez de Ocaña pintó en 1760 la espalda lacerada, en carne viva, del cristo. Los que desconocíamos la cara oculta de ese cuadro (posiblemente la tela de un pendón) quedamos ojipláticos. Es el momento wow de ‘Pedra i ferro: la construcció de l’església de Sant Josep’, la primera visita teatralizada a ese templo, protagonizada la mañana de este domingo por los actores Neus Torres, Miquel Vingut, Vicent Marí Palermet e Ignasi Roselló, y a la que fueron invitados los miembros de las asociaciones de vecinos (tres por cada una de ellas) de sa Raval, Benimussa, Cala Tarida y Cala Vedella, así como los de Ca na Majora y los componentes del coro del templo, además de la prensa. No se perdió ese primer pase (había programados otro a mediodía y otro por la tarde) el obispo, Vicent Ribas, al que Neus Torres y Miquel Vingut, que son el alma mater de esta idea, convencieron para desarrollar su proyecto sobre las iglesias de los quartons, los distritos en los que se dividió la isla tras la conquista cristiana.

Dos de los actores se dirigen a los asistentes en la entrada a la iglesia. / J. A. Riera

La visita teatralizada de Sant Josep surgió «por encargo», explica la actriz Neus Torres: «Consideramos que las iglesias de los quartons son un patrimonio artístico, cultural e histórico único que hay que dar a conocer. Cada vez hay una mayor desafección hacia la Iglesia y mucha gente joven no conoce ese patrimonio, no sabe que el templo de su pueblo se ha construido gracias a las limosnas, los diezmos y el trabajo de la gente de la parroquia, es decir, que también es parte de su historia. Porque si eres ibicenco, tienes linajes y todavía vives en el quartó donde siempre ha residido tu familia, es prácticamente seguro, al 100%, que tus antepasados colaboraron de una forma o de otra, ya sea poniendo una puerta, un gozne de hierro o llevando piedra, en su construcción. Eso es lo que nosotros queremos explicar en estas visitas teatralizadas».

La actriz Neus Torres en su papel de guía de la visita. | FOTOS: J. A. RIERA

Los cuatro actores al terminar la obra. |

Para 60

Eso y que los asistentes, medio centenar en esta ocasión (habrá un cupo de 60 para las próximas visitas que se organicen), alucinen con las historias que encierra ese monumental edificio: «Lo bueno es ver la cara de la gente cuando abres el cuadro del eccehomo y ven lo que hay detrás, pues nunca imaginaron que se podía abrir. Y eso es lo que nosotros queremos despertar en la gente, este interés por nuestro patrimonio». Ya lo hacen en las visitas teatralizadas de las iglesias de Sant Miquel, Sant Antoni y Sant Francesc de ses Salines. La de Sant Josep es la cuarta.

Museo temporal instalado en el salón de la casa parroquial. |

Acostumbrados a ver a Neus Torres disfrazada de pagesa emprenyada, uno espera que en cualquier momento suelte una de sus ocurrencias y los asistentes se partan el pecho a reír. Pero no: como maestra de ceremonias, Torres se mete en el papel de guía (seria, aunque reconoce que a veces está a punto de soltar alguna de sus bromas) durante la visita teatralizada de la iglesia, de la que cuenta de manera didáctica cada uno de sus detalles históricos y sus anécdotas: «El obispo creyó en esto desde el principio», apunta al inicio de la visita, en sa porxada que da acceso a la casa parroquial y antes de que entre en escena el primer actor, Vingut, que interpreta a Toni Marí d’en Joan Vinya. Este explica los comienzos de la construcción del templo y da paso a la figura de Pere Ferro, encargado (junto a Jaume Espinosa) de la remodelación de la iglesia de Santa Maria (después catedral), que amenazaba ruina, sobre 1712 y hasta 1728. En 1726, Ferro también se responsabilizó de las obras de construcción de la iglesia de Sant Josep, donde en 1729 ya se pudo decir misa en la capilla provisional. En 1732, la obra fue finalizada, si bien Ferro se ausentó una temporada para reparar Santa Maria tras los daños ocasionados por el estallido del polvorín del baluarte de Santa Llúcia cuando fue alcanzado por un rayo. L’any des tro, pues, también se recuerda en la visita, en la que Toni Marí d’en Joan Vinya recuerda que Ferro procedía de Denia, razón por la que «era un poco particular». No podía ser perfecto.

Una de las escenas en el interior de la nave.. |

También aparece en escena Josep Ribas, capellán de la iglesia entre 1791 y 1831 y diputado en las cortes de Cádiz en 1810, que encarna Vicent Marí Serra, Palermet, que a su faceta de conocedor de las costumbres (de todo tipo) ibicencas suma la de actor, tanto en esta como en otras visitas teatralizadas, como las de Dalt Vila y las iglesias de Sant Antoni y Sant Miquel.

Con linterna

Neus Torres, con una linterna, ilumina cada parte de la iglesia que bien Vingut, bien Palermet, comentan durante sus intervenciones, pues la iluminación es tenue. Por ejemplo, cuando Josep Ribas explica las escenas pintadas sobre la trona del orador, una de las joyas de la nave central.

Los actores pasan de puntillas sobre algunos temas escabrosos. Hablan de la destrucción del retablo en 1936, sin dar más detalles, y de que entonces sólo se salvó de la quema y la barbarie la imagen de San José. También comentan que se conserva el frontal del altar, donde se supone que José Sánchez de Ocaña (el autor del eccehomno con anverso, reverso, pomo y dos bisagras) pintó la huida de la Sagrada Familia a Egipto y sus motivos florales.

La visita acaba con un acorde del órgano, los aplausos del medio centenar de asistentes y un rápido vistazo al museo temporal que los obreros han creado en el salón de la casa parroquial, donde se exhiben desde una custodia de plata del siglo XVIII hasta el capell de estilo saturno de Josep Serra Marí, Coques, un misal romano del XVIII y un cáliz y una patena de 1899.