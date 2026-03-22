La agresión sexual a una menor en un parque de Ibiza, la "punta del iceberg" de una realidad que preocupa a familias y expertos

La reciente detención de dos menores por agredir sexualmente a otra menor en Ibiza y difundir los vídeos del presunto delito solo es «la punta del iceberg de algo que se está gestando desde hace tiempo» en la educación sexual de los más jóvenes. Ese es el aviso que lanza la pedagoga y directora del Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca) de Ibiza, Belén Alvite, unos días después de que la Policía Nacional anunciara la detención de esos dos chavales y la investigación de otros dos por lo sucedido durante los carnavales en un parque de Vila.

Alvite, que lleva más de una década impartiendo educación afectivo-sexual en colegios de la isla, aclara que son «minoría» los chicos que presentan «señales preocupantes», entre las que cita «menos supervisión familiar, menos control y más tiempo de exposición a determinados contenidos», pero que eso no resta gravedad a un «problema que atraviesa a todos nuestros menores en este momento».

«Están cambiando las pautas y las costumbres sexuales de la gente muy joven porque muchos creen que lo que tienen que hacer es lo que consumen constantemente a través de la pornografía. Eso genera mucha inseguridad, mucho sufrimiento, prácticas de riesgo y, en algunos casos, también delitos», lamenta, añadiendo que, cuando se conocen casos como este reciente en la isla, esto «obliga a tomar conciencia de que estas cosas no solo pasan en Ohio y Alabama, en lugares lejanos y remotos». «Lo ocurrido en Ibiza es solo un ejemplo de algo que llevamos tiempo advirtiendo», dice.

Se trata un problema complejo cuya gravedad todavía no acertamos a entender como sociedad, tal y como alerta esta experta, ya que aún se encuentra en «un periodo de latencia». «Pasa con las drogas: aparece una sustancia nueva, se extiende su consumo, todavía no hay regulación ni conciencia clara del problema y solo cuando empiezan a aparecer consecuencias clínicas y sociales llega la respuesta. Con esto está ocurriendo algo parecido», alerta.

Alvite está en permanente contacto con niños y adolescentes, conoce bien el tema y eso hace que sus explicaciones sean aún más asombrosas y descorazonadoras. Se encuentra con «chicos muy jóvenes» que ya no son capaces de mantener una erección en una relación con alguien de su edad porque «se han acostumbrado a excitarse con una violencia visual extrema». Para conseguirlo, deben mirar de reojo a una pantalla donde se visualiza la pornografía que su cerebro relaciona erróneamente con la naturalidad.

Educados por el porno

«Y también con chicas muy jóvenes que preguntan si ciertas prácticas que les exigen sus parejas son normales, simplemente porque creen que lo que ven en la pornografía marca la norma de lo que debe ser una relación sexual», afirma. Todo esto genera «muchísima ansiedad en unos y en otras», una carga mental que su tierna edad contribuye a empeorar. Simplemente, no están preparados.

«Muchos chicos creen que, si no reproducen esas prácticas, no van a satisfacer a sus parejas. Y muchas chicas llegan pensando que tienen que aceptar determinadas cosas porque creen que eso es lo esperable. Aquí hay distintos tipos de víctimas. Incluso en casos muy graves, algunos de los menores implicados pueden no ser plenamente conscientes de que están haciendo algo mal, porque lo que están haciendo es reproducir un modelo aprendido que han normalizado», reflexiona.

Para colmo, «la solución no es fácil y requiere la implicación de muchas partes: administraciones, gobiernos, escuela y familias». Porque existe «un problema serio de acceso a la pornografía que no se está resolviendo de forma contundente» y al que se debe poner «límites reales de alguna manera», ya que el porno «no se va a autorregular solo». «No le interesa hacerlo. Detrás hay intereses económicos muy poderosos y, en muchos casos, vinculados a otras formas de explotación. No podemos esperar que quienes se benefician de ello pongan los frenos», avisa.

En casa y en el colegio

La única manera de plantar cara a un enemigo tan poderoso es atacarlo desde varios frentes. Por parte de las familias, eso pasa por «activarse mucho más». «Y eso no significa hablar de sexo de forma inapropiada con niños pequeños, sino empezar por cuestiones como el cuidado, el autocuidado, el respeto o la capacidad de poner límites», enumera.

Y, por supuesto, la labor «fundamental» de vigilar la tecnología. «Somos los adultos quienes ponemos un smartphone en las manos de nuestros hijos. A lo mejor no es necesario que lo tengan con 11, 12, 13 o 14 años. Si retrasamos ese acceso, ganamos tiempo para educar y acompañar», expone.

El otro «papel clave» en esta guerra contra el porno lo ejerce la escuela, donde «la educación afectivo-sexual integral debería estar presente desde el inicio». «Pero entre lo que la ley dice y lo que realmente llega a las aulas hay una distancia enorme. Hace falta formación, sensibilización y seguridad también para el profesorado, que muchas veces no aborda estos temas por miedo, por falta de herramientas o por la reacción de algunas familias. Sigue siendo un tema complejo», reconoce.

En resumen, el cóctel está formado por «más educación afectivo-sexual, más naturalidad en las familias y leyes eficaces que impidan que la pornografía llegue a los menores con la facilidad con la que hoy llega». Si no, seguirán repitiéndose episodios como la reciente agresión sexual en el parque de Ibiza, advierte Alvite.