Condenan a un taller de Ibiza a pagar 45.000 euros por una avería que casi hunde una embarcación

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a la empresa Ibiza Marine Center, con sede en Sant Antoni, y a su aseguradora, Murimar, a indemnizar con más de 45.000 euros a Allianz por los daños sufridos por una embarcación tras una reparación defectuosa que provocó una grave vía de agua frente a la costa de Ibiza.

La sentencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Allianz y revoca el fallo previo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ibiza, que había desestimado la demanda por una supuesta falta de legitimación activa.

El origen del litigio se remonta a abril de 2019. La embarcación, que había sido sometida a trabajos de mantenimiento semanas antes, como el desmontaje y reparación de acumuladores de agua de escape o el acortamiento de gomas de escape, sufrió una parada de motor y una entrada masiva de agua mientras realizaba un chárter. El patrón detectó la inundación en la sala de máquinas y decidió varar la embarcación en una playa cercana a Cala d’Hort para evitar su hundimiento.

Allianz, que había indemnizado al propietario con 46.851 euros por los daños, le reclamó la cantidad al taller y su aseguradora al considerar que la avería se debió a una deficiente sujeción de una manguera de escape manipulada durante el mantenimiento.

La Audiencia considera acreditado que la reparación no se ejecutó correctamente y subraya que la vía de agua se produjo precisamente en la zona intervenida días antes y que la empresa demandada no logró demostrar que actuó con la diligencia profesional exigible.

La tesis del taller

Frente a la tesis del taller, que atribuía el siniestro al desgaste y ovalización del acumulador, la Sala otorga mayor credibilidad a la pericial de la aseguradora, que descartó que esa deformación justificara la desconexión si la instalación hubiera estado correctamente ajustada.

Además, la resolución reprocha que no se probara adecuadamente que el cliente hubiera sido advertido del riesgo ni que aceptara conscientemente una reparación provisional con posibles consecuencias graves. El tribunal recuerda que un profesional no puede ampararse en supuestas indicaciones del cliente para eludir su responsabilidad cuando está en juego la seguridad de la embarcación.

En consecuencia, la Audiencia condena a Ibiza Marine Center a abonar 4.569 euros, correspondientes a la franquicia del 10%, y a Murimar a pagar los 41.124 euros restantes, más los intereses legales desde la interposición de la demanda. La sentencia impone además las costas de la primera instancia a las demandadas y deja sin efecto el pronunciamiento anterior, al considerar que Allianz sí estaba legitimada para reclamar tras haber indemnizado a su asegurado. Contra la resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.