Santa Eulària convoca en Ibiza su concurso de marcapáginas con premios y dos nuevas temáticas

La Biblioteca Municipal de Santa Eulària convoca a la vigesimoprimera edición de su tradicional concurso de ilustración de marcapáginas, una iniciativa dirigida a toda la población para mostrar su talento artístico y plasmarlo posteriormente en varios marcapáginas que repartirá la propia biblioteca.

En la edición de 2026, los concursantes podrán elegir entre dos temáticas para realizar sus creaciones. Por un lado, podrán dibujar sobre cuestiones relacionadas con la salud y el bienestar y, por otro, podrán inspirarse en la frase "Leer en compañía". Las obras deberán presentarse en un diseño original e inédito de 18 centímetros de largo por cinco centímetros de ancho, a una sola cara y sin relieve.

La organización destaca que el concurso de marcapáginas de Santa Eulària es un evento esperado por la ciudadanía y señala que, en los últimos cinco años, se han recibido más de 4.500 creaciones y que, en 2025, se recibieron 899 puntos.

El certamen se divide en cinco categorías según la edad de los participantes. La categoría A, hasta seis años, tendrá temática libre. La categoría B está dirigida a participantes de siete a nueve años; la C, de diez a doce años; la D, de 13 a 17 años, y la E, a mayores de 18 años.

Cada categoría contará con dos premios, consistentes en vales de compra de libros o material escolar por valor de 60 y 35 euros. Los diseños ganadores se imprimirán en 2027 y se utilizarán como marcadores de la Biblioteca Municipal de Santa Eulària.

Para participar, las creaciones deberán enviarse a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària antes del 14 de abril. En la parte trasera del marcador deberá indicarse la categoría, el nombre y los apellidos, así como la fecha de nacimiento, el teléfono y el correo electrónico. La participación implica la autorización para la publicación de la obra.

Para obtener más información, se puede enviar un correo electrónico a biblioteca@santaeularia.com o contactar por teléfono en el 971338277.