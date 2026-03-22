Raquel Martínez Arnáiz: «El tráfico de ‘jets’ es una de las principales dificultades que tenemos en el aeropuerto de Ibiza»

¿De cuánto personal disponen después de tantos años gestionando la torre?

Llevamos aquí desde noviembre de 2013 y después de tanto tiempo conocemos muy bien la operativa de la isla y la estacionalidad, lo más particular que tiene, que afecta a todos los servicios. Y, de hecho, tenemos unas políticas muy claras de formación y de refuerzo del personal durante la temporada de invierno. Sabemos cuáles son nuestros márgenes para también complementar el personal necesario en verano. Lo digo como si fuera algo muy fijo, cuando en realidad el tráfico aéreo no ha dejado de incrementarse. Antes de la pandemia, es verdad que en verano el aeropuerto estaba ya muy saturado, admitía pocos vuelos.

Pero algo sí habrá cambiado.

Sí. Hemos visto que se ha alargado la temporada alta e incluso antes de la Semana Santa ya se empieza a notar un aumento de la actividad, por lo que tenemos que incrementar la plantilla para asumir este aumento del tráfico desde la torre de Ibiza.

¿Hasta qué punto afecta a la plantilla la estacionalidad de la actividad turística?

No tengo ahora los números exactos porque varían cada año. Pero en función de los slots [permisos para operar en un aeropuerto] que se han vendido, en colaboración con AENA hacemos una previsión de la plantilla y así afrontamos los procesos de formación durante el invierno. Este marzo empieza de hecho la formación de un nuevo controlador para reforzar la plantilla esta temporada. Durante el verano, tenemos personal que tiene doble habilitación, que está habilitado en otros aeropuertos como València, Barcelona o incluso Alicante y Murcia y que acuden al aeropuerto de Ibiza para reforzar y poder asumir ese incremento del tráfico.

Cuando una empresa privada gestiona algo, siempre se espera que recorte para aumentar beneficio. Supongo que en algo tan delicado como el tráfico aéreo, eso estará controlado…

Tanto por AESA [Agencia Europea de Seguridad Aérea] como por AENA. AESA garantiza que los niveles de seguridad y continuidad del servicio se cumplen según los estándares europeos y nos inspecciona todos los años en muchos de nuestros aeropuertos. Y, además, tenemos que demostrar que somos capaces de asumir la demanda de tráfico prevista. Y por el contrato con AENA, tenemos la obligación de ofrecer una capacidad determinada al aeropuerto durante todos los días del año y durante todas las horas del día. Y si en algún momento no pudiéramos cumplir por falta de personal, lo que no ha ocurrido nunca en estos más de doce años, tendríamos que hacer frente a las penalizaciones correspondientes por incumplimiento del contrato.

Ese crecimiento continuado en el tráfico, ¿influye en su contrato con AENA?

No está ligado al tráfico. Nos pagan un canon que es fijo y tenemos que garantizar que podemos ofrecer esa capacidad en base a las necesidades del aeropuerto. Tenemos que tener recursos suficientes para asumir más tráfico. Si aumenta, ya es una cuestión de seguridad porque en cada aeropuerto hay establecida una capacidad. Es un tema normativo y se establecen por lo tanto regulaciones de tráfico. Si cae la actividad, podemos reordenar nuestros recursos.

¿Se puede asumir este aumento del tráfico durante más tiempo?

El propio aeropuerto, por su infraestructura, las condiciones de su pista, su terminal, el número de estacionamientos de los que dispone, tiene una capacidad y nosotros como proveedores de un servicio tenemos la nuestra, basada en los sistemas que tiene el controlador, en los procedimientos operativos. Y ahora mismo, nuestros niveles de capacidad están por encima de los del aeropuerto, por lo que podemos seguir absorbiendo la demanda aunque crezca. Lo único que implica es tener una mayor capacidad de recursos. Hay margen de crecimiento.

Y eso cuando la aproximación ya depende de Mallorca, ya no está en manos de Ibiza.

Ese es otro factor limitante. Confluyen tres factores: la capacidad del aeropuerto, la de la torre de control y la aproximación, que la tienen los controladores de Enaire. Tenemos una coordinación muy estrecha con ellos y con AENA en verano, en continua comunicación para intentar absorber de la manera más eficiente posible toda esa demanda de tráfico y que no cause un problema de seguridad y que no genere cuellos de botella en otras islas, por ejemplo. O en el espacio aéreo, porque al final tenemos uno muy pequeño para las tres islas. Y esta coordinación funciona muy bien. Conseguimos paliar al máximo que haya demoras en las llegadas y en las salidas.

La decisión de trasladar la gestión de la aproximación a Mallorca, ¿les ha perjudicado?

Al contrario. En aviación todo se mide y, según los datos, que los mide un tercero, Eurocontrol, y que son públicos, Ibiza es el aeropuerto con el mejor cumplimiento del slot de salida de toda Europa. Y el primero de España, claro; el segundo es el de Alicante y también lo gestiona Skyway.

¿Qué necesidades y problemáticas tienen en la torre de Ibiza?

A nivel de gestión del tráfico aéreo, como nuestro contrato con AENA no está ligado al tráfico, entonces todo lo que sea crecer en actividad nos supone planificar más recursos y es un reto. Lo bueno es que tenemos una escuela propia para formar controladores y nos permite incorporarlos de manera más ágil si es necesario. Eso es algo relevante porque Enaire tarda tranquilamente dos años y medio en formar y poner a trabajar a un controlador, mientras que en nuestro caso, al tener además una bolsa de controladores, ese plazo lo reducimos a entre cuatro y cinco meses. Otro reto que tenemos es la rotación de personal. Nos afectan muchos los procesos de selección de Enaire y hay una gran necesidad de controladores en el mundo porque con el covid se paralizó la contratación, ya que nadie preveía que el tráfico se recuperara tan rápido. Fundamentalmente, los retos están relacionados con la gestión del personal.

¿Hasta cuándo tienen contrato con AENA?

El actual es de siete años con tres posibles prórrogas anuales y en Ibiza firmamos en noviembre de 2022.

¿Qué previsión de crecimiento de tráfico manejan para este año?

Ahora mismo, no tenemos los slots vendidos para la temporada de verano porque la negociación se hace ahora, en el mes de marzo. Y antes del verano no esperamos un crecimiento superior al 1%, por la experiencia de otros años. Pero en lo que son las colas puede que el crecimiento sea algo superior.

Por colas supongo que se refiere a los meses de antes y después de la temporada.

Exacto. Un mes de abril, que antes era temporada baja, ahora empieza a tener más actividad.

Lo que afectará a su política de contratación.

A la planificación. Por ejemplo, de manera preventiva tenemos que adelantar la formación de los nuevos controladores en cuanto acaba la temporada de verano para asegurarnos de que llegaremos a la primavera con personal suficiente.

¿Tienen cantera de controladores en Ibiza?

No porque la formación tiene dos fases, la teórica y la práctica, que se desarrollan en el centro de trabajo. Para Ibiza, nuestro criterio de contratación es que tengan unas capacidades de gestión eficientes del tráfico con pilotos comerciales. Hacemos un primer filtro con esta premisa, porque es una garantía. Y luego, si en la ecuación podemos meter a gente de la isla, facilitamos las cosas. Tenemos algún controlador de la isla, pero la realidad es que la mayoría no lo son.

¿Cómo influye en la torre el tráfico privado, que no deja de crecer?

Cuando me ha preguntado antes por las principales dificultades que tenemos en la isla, no caí en esta, que es una de las más grandes que tenemos. Toda la gestión del tráfico comercial se hace a nivel europeo, pero la privada [los jets] no entran en este sistema y añaden volatilidad a nuestra previsión. Al final, cuando programamos personal, sobre todo para los meses de verano, lo hacemos con un ‘por si acaso’ que en Ibiza casi siempre se cumple. Porque el tráfico privado es muy imprevisible. En julio y agosto está asegurado ese ‘por si acaso’.

¿Cuándo calculan que se puede convertir en un problema el aumento continuado del tráfico privado?

Si hablamos de la gestión del aeropuerto, de estacionamientos y demás, si no hay puestos de estacionamiento [para los aviones] pues se rechaza el plan de vuelo y ya está. A nivel de seguridad, no hay problema porque tenemos un mecanismo en todas las dependencias, de control, aproximación, ruta… que marca que, en el momento en que hay una previsión de tráfico que excede a su capacidad, se implementa una regulación. En el propio sistema existe esta salvaguarda que garantiza que al controlador solo le llega el número de aviones que puede gestionar de forma segura. En esa situación habría demoras [en los vuelos], pero en ningún caso afectación a la seguridad.

En cuanto al crecimiento del tráfico y las limitaciones físicas que condicionan posibles ampliaciones del aeropuerto, ¿ustedes cómo lo ven?

En cuanto a infraestructuras, no me quiero mojar porque no soy una experta. En cuanto a la gestión del espacio aéreo, desde que iniciamos el servicio tenemos un plan de incremento de la capacidad y de hecho ha ido aumentando de manera paulatina. Le hemos hecho propuestas al aeropuerto, pero con el plan actual tenemos todavía margen de crecimiento. ¿Cómo aumentamos nosotros la capacidad? A través de los sistemas, de la innovación tecnológica, que nos ha permitido asumir más tráfico. Pero también, y muy importante, a través de los procedimientos, mejorando los de aproximación con Enaire, gracias a lo que hemos podido aumentar la capacidad de entrada y salida. Es importante y hay que ponerlo en valor, porque ese conocimiento operativo, a veces aprendiendo de cómo lo hacen en otros países, es una vía de crecimiento que podría permitir que la isla pudiera asumir más tráfico. Siempre y cuando el resto de infraestructuras lo soporten y esa es también la cuestión.

¿Cómo les afecta la IA?

Por ahora no tenemos implementada ninguna solución tecnológica de inteligencia artificial y, a nivel europeo, cualquier herramienta que se utilice para la gestión del tráfico aéreo debe estar respaldada con un estudio de seguridad realizado y aprobado por la agencia [europea para la seguridad aérea, AESA]. Acabará ocurriendo. Pero siempre teniendo en cuenta que no solo cualquier nueva tecnología, sino incluso la modificación de las preexistentes, debe ser respaldada por estudios de seguridad. Skyway está involucrada en un proyecto de investigación con un consorcio de empresas precisamente para explorar cómo introducir la inteligencia artificial para automatizar procesos de forma segura en control aéreo. Pero de momento, solo se están haciendo proyectos de este tipo, muy de investigación básica para, si se hace algo, que sea de forma segura. Y manteniendo siempre al ser humano involucrado y que sea el que toma la decisión. Que la IA sea una herramienta de apoyo y no de ejecución.

¿Qué echan en falta en el DORA, el documento que define las inversiones a futuro en cada terminal?

Pues ya que lo pregunta, defendemos que se debe invertir porque estamos en el punto de mira en cuanto al incremento del tráfico y para seguir siendo la mejor puerta de entrada para los turistas. Pero también creemos, tras escuchar a las aerolíneas sobre la contención en las tasas [aeroportuarias], que existen mecanismos para que AENA pueda contenerlas, como el ahorro de costes en otro tipo de cuestiones. Al final, la liberalización en los servicios de control, en 2011, es uno de esos mecanismos. Hemos hecho los cálculos de lo que se puede ahorrar AENA en los próximos cinco años si continuara con este proceso de liberalización en el resto de torres que gestiona Enaire y estaríamos por encima de los 280 millones. Creemos que es posible mantener en niveles bajos las tasas y que AENA siga teniendo un gran beneficio, como ocurre desde 2015. Por todo ello, creemos que el nuevo DORA es una oportunidad para reflexionar sobre las recomendaciones que hizo en 2018 la CNMC [Comisión Nacional del Mercado y la Competencia] para que se continuara con la liberalización de los servicios de control en la red de AENA, incluso de la aproximación. Que podríamos prestar nosotros porque estamos certificados.

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