Antònia M. Cirer, Plataforma de Defensa de los Caminos Públicos de Ibiza: "Vienen inversores extranjeros y lo primero que hacen es cerrar caminos que son públicos"

"Nuestros antepasados construyeron con su esfuerzo esta red de caminos para poderse comunicar con todos los rincones de la isla y esta red parece que se está perdiendo porque vienen inversores extranjeros que desconocen la realidad de este territorio en el que están invirtiendo y lo primero que hacen es cerrar estos caminos que son públicos", explica Maria Antònia Cirer, vicepresidenta de la Plataforma per a la Defensa dels Camins Públics de Ibiza, durante los primeros metros de la excursión con la que se suman, este domingo, a la jornada nacional para reivindicar que los senderos públicos y las vías agropecuarias sigan siendo de todos.

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Cerca de 300 personas (274 contadas una a una) se han animado a participar en la ruta, unos siete kilómetros que discurren por caminos de Santa Gertrudis. Acompañados por el sol y con punto de salida y llegada frente a la iglesia de la localidad, los excursionistas pasan por es Pou de Gatzara y sa Fontassa. Desde la organización destacan el "éxito" de la convocatoria, algo que se repite cada año.

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"Lo que reivindicamos en esta jornada es que los ayuntamientos cataloguen estos caminos, determinen cuáles son públicos y que estos sigan siendo de titularidad pública", continúa Cirer antes de ceder la palabra al nuevo presidente de la Plataforma, Vicent Torres Benet.

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"No se trata solo de eso, también reivindicamos el mantenimiento de estos caminos. Pero catalogarlos es muy importante, saber cuáles son públicos y cuáles no", apunta el director. Como muestra de lo importante que es la elaboración de ese registro, pone como ejemplo lo que hace apenas unos minutos le comentaba uno de los excursionistas, integrante de una asociación que, de vez en cuando, prepara salidas por el campo: "Si el organizador no sabe qué caminos son públicos, puede haber un problema porque pueden pasar por un camino que no es público y generarse un conflicto cuando eso no tendría por qué pasar".

Así, desde la plataforma destacan que seguirán reivindicando que se afronte esa catalogación de los senderos de Ibiza y piden a las instituciones que la vean "como una herramienta para transmitirles aquellos problemas que detecten: caminos abandonados, cerrados o sucios".

Para ellos, las cerca de 300 personas que forman el grupo es una muestra más de lo "bien" que se ha recibido en la isla esta iniciativa de defensa de los caminos públicos: "Es una cosa que está dentro de la piel de todos los ibicencos, todos tienen antepasados que participaron en la construcción de los caminos públicos y todo el mundo los usa".