OFERTA MARZO
El álbum
La multiplicación de los ‘cocarrois’
No. La cocinera Marga Orell no es capaz de preparar esta deliciosa receta de la gastronomía balear de la nada. Sin embargo, el curso que impartió con Catalina Ferrer en la Escuela de Hostelería de Ibiza inspirará a los 18 participantes para preparar sus propios cocarrois. Ambas replicaron el milagro bíblico de una manera más mundana.
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- Quema 13 contenedores en una noche en Ibiza y la policía lo pilla
- Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos
- 2.238 euros de pensión por una grave lesión con la UD Ibiza
Cuatro mujeres abordan el reto de potenciar la presencia femenina en profesiones técnicas
Contenido patrocinado - Aqualia: ‘Agua e igualdad de género’