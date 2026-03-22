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La multiplicación de los ‘cocarrois’

La multiplicación de los ‘cocarrois’ | VICENT MARÍ

La multiplicación de los ‘cocarrois’ | VICENT MARÍ

Redacción Ibiza

No. La cocinera Marga Orell no es capaz de preparar esta deliciosa receta de la gastronomía balear de la nada. Sin embargo, el curso que impartió con Catalina Ferrer en la Escuela de Hostelería de Ibiza inspirará a los 18 participantes para preparar sus propios cocarrois. Ambas replicaron el milagro bíblico de una manera más mundana.

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