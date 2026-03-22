Emoción y solidaridad en Ibiza en la décima edición de 'Contra el cáncer nos mojamos todos'

La gala benéfica 'Contra el cáncer nos mojamos todos' celebró este sábado por la noche en el Palacio de Congresos de Ibiza su décima edición, consolidada ya como una de las grandes citas solidarias de la isla. La velada, organizada por Better Life Ibiza junto a Blue Seven Events, estuvo marcada por la emoción, la música, la moda y el arte, en un evento especialmente simbólico por el décimo aniversario de una iniciativa nacida del dolor personal y convertida en una gran red de apoyo colectivo.

Mojarse contra el cáncer

La presidenta de Better Life Ibiza y fundadora del evento, Laura Ferrer, recordó durante la cita el origen profundamente íntimo del proyecto, impulsado tras la pérdida de su madre, y reivindicó la capacidad de la gala para transformar el duelo en solidaridad. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega, por primera vez, del Premio Honorífico Lali Ferrer, creado para reconocer historias de superación y compromiso con la lucha contra la enfermedad. El galardón recayó en María Caamaño Múñez, conocida como M4RIA, la Princesa Futbolera Guerrera.

Mojarse contra el cáncer

Presentada de nuevo por la periodista Flora González, la gala reunió a artistas, diseñadores, modelos y pacientes oncológicos. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a Proyecto Juntos, ONG ibicenca que apoya a menores hospitalizados y a sus familias.