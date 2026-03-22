Margarita, Pura y Antonia, las tres centenarias de un histórico barrio de Ibiza

Parece mentira que las tres juntas sumen 307 años. Pura Riera Castelló, Antonia Serra Ferrer y Margarita Costa Mezquida reciben este domingo un homenaje por haber soplado más de cien veces las velas de su tarta de cumpleaños (aunque sea metafóricamente) y en la pantalla de la Asociación de Vecinos de sa Capelleta se suceden imágenes de su vida y de flores en un campo de primavera. Se ven coloridas y radiantes, como ellas.

Si se les pregunta cuál es el secreto que las mantiene así, difieren en sus respuestas, aunque coinciden en que los aires de la isla son especiales. Hablan del mar y de pasar tiempo junto a él. De tiempo para sí mismas, como el que ahora pasa Antonia en la peluquería una vez a la semana, o el que disfruta Margarita bordando en su casa. «Salía a veces con las amigas, aunque no siempre. A mí me gusta más estar en casa», afirma.

Durante la sucesión de fotografías que rememoran su historia, una vecina de la asociación se atreve a decir que el truco de Antonia también es tomarse un chupito diario de herbes. Quién fuera ella, piensa cualquiera cuando la ve bailar una canción que se ha adecuado especialmente para la ocasión: «Hemos intentado reproducir vinilos de Odeon para oír a Raquel Meller», explica la activista, maestra jubilada y promotora cultural Carmen Tur, tan solo dos días después de haber recibido un homenaje de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Ibiza en Can Ventosa.

Tur es socia de sa Capelleta desde hace poco y recuerda que a Meller es a quien se escuchaba durante la juventud de las tres homenajeadas. Destaca los lugares emblemáticos que se frecuentaban en tiempos próximos a la Primera Guerra Mundial: «Pura nació antes que el Casino de Ibiza», indica. Lo hizo, de hecho, en Dalt Vila, el día que comercialmente se conoce como el de los Enamorados. Allá por 1922.

Pura era hija de Vicent Riera, que fue médico en Formentera. Se formó en Ibiza y siempre ha sido una una gran lectora, lo que la llevó a convertirse en profesora de un taller en s’Alamera. Fue allí donde conoció a su marido, Toni Canals, junto al que se ve posar en fotografías en blanco y negro.

En las imágenes aparece Pura con vestidos y peinados habituales en los 40. Una de ellas llama la atención de la treintena de personas que llenan la sede de la asociación este domingo. Está sentada sobre las murallas de Dalt Vila. «¡Guapa!», gritan todos. «Gràcies», responde como prueba de su buen humor.

Pura vivió con su marido en la Marina, donde nació el primero de sus tres hijos. De inquietud artística, tras criarlos, cuando había cumplido ya los 50, se inscribió en un curso de pintura que impartía Antoni Pomar en la Escuela de Artes y Oficios. También asistió a las clases de francés de la Alianza Francesa en Ibiza antes de que se disolviera, en 1994. «Ha seguido y sigue teniendo una vida muy plena rodeada de sus familiares», comenta el vecino que resume una existencia dedicada a las actividades culturales de la isla. También a la familia, a la que Pura alude en la triada que mantiene su vitalidad: «Vivir feliz, estar contenta siempre y tener cerca a la familia».

Menos comida pero más sana

Antonia no ha tenido hijos, pero sí muchos sobrinos que la mantienen en una embriaguez emocional continua. La arropan mientras con una mano se acerca el vaso de cava, al que da un sorbo. En la otra sostiene una orelleta de las que se reparten en la asociación al tiempo que le cuenta a esta periodista que no recuerda con exactitud su juventud: «Entonces había pocas cosas pero eran sanas y muy buenas. Ahora hay muchas, pero todas son diferentes».

Antonia desprende una energía que irradian sus ojos y su mirada. Por aquí se comenta que es cosa de genética. Es la tercera de cinco hermanos (cuatro mujeres y un varón) y hace ya cuatro años que Diario de Ibiza publicó un artículo sobre su «extraordinaria longevidad». En este se conmemoraba el aniversario de una de las hermanas mayores de Antonia, María Serra, que falleció dos años después, tras haber alcanzado los 106 años. De hecho, desde sa Capelleta destacan la prisa para organizar este homenaje cuanto antes. Lamentan que no se hubiera celebrado hace un año, cuando había seis centenarias en el barrio. Ahora esa distinción solo les queda a Margarita, Pura y Antonia, según destaca Catiana Fuster, segunda teniente de alcalde de Vila, que sigue el acto junto a otras compañeras de la corporación municipal.

Antonia nació el 8 de enero de 1923 en el Molí de Can Fèlix y su padre, Joan Serra, fue el último molinero de es Puig des Molins. Esa zona histórica que, según dice, le proporciona el aire que le permite aguantar.

«Justo al llegar al mundo dejó claro que no sería fácil de dominar», resaltan durante el homenaje. En tiempos de guerra, en los que la mujer debía coser, cosechar algarrobas o cuidar de sus hermanos o de las cabras, Antonia demostró que eso no era lo suyo: «Prefería ir a dibujar las murallas, contar los barcos que veía desde su casa o saludar a algún turista que ya empezaba a asomar por la zona y al que quizá se quería ligar», ríe quien la presenta.

Antonia se casó con Toni de Cas Campaner, con quien «vivió feliz», según rememoran. Durante su edad adulta, trabajó en Can Ventosa, la tienda La Bota y Mar Blau, la primera sala de fiestas de la isla, que fundó su hermano Juanito.

Además de presumida, a Antonia le sigue yendo la marcha. En la asociación confirman que no hay año en el que se pierda las fiestas de sa Capelleta: «Siempre está dispuesta a ir a cualquier sarao», señalan, antes de rogar que pueda disfrutar de ello «muchos años más».

Una vida tranquila disfrutando de sa Torreta

Margarita, en cambio, es todo lo contrario: «No he corrido y no me ha gustado mucho ir de bailes», responde cuando se la pregunta por su secreto de longevidad. Nació en sa Penya el 10 de enero de 1926 y hace poco que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, la visitó para celebrar su siglo de vida. Tiene una hija y su nieto la llama «mami Costa», como la nombran también algunos cercanos.

Cuenta que su marido era de ca sa Rata y pescador. Se dedicó al mar igual que lo hizo su padre, por eso suspira cuando dice: «Ai, la mar...». Margarita rememora las aguas cristalinas de sa Torreta, en s’Espalmador, donde aprendió a nadar y donde conoció a su novio. Allí también fue testigo de las bombas que soltaron dos avionetas sobre las Pitiusas durante la guerra.

Las tres mujeres son un sello vivo de otros tiempos: «Un puente entre el pasado y el presente que hoy habitamos», reconoce Tur, tras destacar que ha buscado el día exacto en el que nacieron las homenajeadas: Margarita un domingo, Antonia un lunes y Pura un martes. Entre sus observaciones, Tur enfatiza en que las tres llegaron a este mundo en los primeros meses del año: «Se ve que unos daban más que otros», bromea.

La promotora cultural hace un repaso de aquellos tiempos: «Nacisteis en un mundo que ahora no reconoceríamos. Os adaptasteis de un mundo de bicicletas, carros y caminos de tierra al boom del turismo». Recuerda también que las tres centenarias vivieron la implantación de la luz, los coches o el teléfono en Ibiza y hace reír a los presentes cuando menciona a María Marí de Can Vilàs, que tuvo la primera central telefónica de la isla: «Todo el mundo se enteraba de todo porque solo había una centralita y, mientras los otros hablaban, ella también iba escuchando y luego lo largaba todo».

Al final del encuentro, cada centenaria recibe un ramo de flores y un marco con su retrato. Son las mismas fotos que aparecen en una placa que se descubre en el interior de sa Capelleta, un obsequio a cargo de una empresa de la isla. Una seña del aprecio que se les tiene. Tur lo resalta cuando concluye: «Que este pequeño homenaje sea un reflejo de todo el cariño que habéis sembrado a lo largo de vuestra vida. Gracias por enseñarnos que cumplir años no es solo sumar inviernos, como el que acabamos de dejar, sino también acumular primaveras, como celebramos desde hace un día».