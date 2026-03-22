Lleno total en el Parador de Ibiza: estas son las fechas para las que ya no quedan habitaciones

El Parador de Ibiza apenas lleva dos semanas abierto y ya ha registrado sus primeros llenos completos. El establecimiento ha colgado el cartel de sold out en varias fechas del próximo mes de mayo.

Este arranque confirma la ansiada apertura que ha despertado el nuevo Parador, con una demanda que se ha activado rápidamente. Así el 6, el 22 y el 23 de mayo aparecen en gris (sin disponibilidad) en la leyenda del calendario de reservas de su propia web.

Todas las imágenes de la visita al Parador de Ibiza. / Vicent Marí

El 6 de mayo, visperas de la Ibiza Medieval prevista para el 7, 8, 9 y 10 de ese mismo mes, los húespedes que hayan conseguido habitación podrán disfrutar de los preparativos y decoraciones propias de esta feria. Tampoco quedan habitaciones disponibles el 22 y 23 de mayo, un viernes y un sábado.

En cuanto a los precios por habitación para esta temporada de verano no bajan de los 400 euros, llegando a los 900 euros la noche el 19 de junio.

El caso especial de diciembre

Las reservas no se limitan a la temporada de primavera. De cara a diciembre, el hotel ya tiene bloqueadas varias fechas clave: el 24, el 30 y el 31. Todo indica que, como es habitual en este tipo de establecimientos en general y en el programa de Paradores en concreto, corresponden a paquetes especiales para las cenas de Nochebuena y Nochevieja, que suelen incluir alojamiento y propuestas gastronómicas específicas para esas celebraciones. Todo hace suponer que, cuando se activen estos paquetes especiales, se vuelvan a abrir las reservas. De momento, en la web indican que, quien quiera alojarse en el Parador de Ibiza esos días debe llamar por teléfono e informarse.

A pesar del poco tiempo abierto, los primeros datos de ocupación apuntan a un buen inicio para el Parador de Ibiza en su estreno.