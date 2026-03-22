Llama la atención: La advertencia de la gerente de Agroeivissa sobre la subida de los precios de los productos agrícolas
La advertencia de la gerente de la cooperativa Agroeivissa, Sheila Gor, de que el aumento de los precios de los productos procedentes del campo «no ha hecho más que empezar». Los agricultores explican que la subida del petróleo redundará en un incremento de los precios finales para no vender a pérdidas, ya que materiales y tratamientos han subido «una barbaridad».
Que los acusados de integrar un punto de distribución de cocaína, MDMA, ketamina y cannabis en una vivienda y un trastero de Sant Antoni aceptaran algunos de los pagos a través de Bizum, según detalla el escrito de acusación de la Fiscalía. La investigación reveló que en el móvil con el que los compradores contactaban con uno de los acusados había mensajes de pagos en esta plataforma.
Los sustos que, desde que comenzaron las obras del tanque de tormentas de Platja d’en Bossa, se han llevado los vecinos de la zona. A los cortes de agua y el estruendo por el desplome de bloques de tierra y algunas adelfas en el interior de la infraestructura, este viernes se sumaron unas fuertes vibraciones que hicieron que los vecinos salieran corriendo de sus casas.
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