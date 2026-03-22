Juan Miguel Costa, director de Turismo de Ibiza: «A los docentes que están a punto de jubilarse les pedimos que aguanten»

De los 14 profesionales que forman el cuerpo docente de la Escuela de Turismo de Ibiza, seis son doctores y dos tienen su plaza como profesores: «Situación que no hemos podido cambiar nosotros», apunta el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa. Una vez que el grado pase a ser gestionado por la UIB, «pasarían a ser doctores de pleno derecho», añade. El problema al que se enfrenta el Consell es que la Administración «cada vez es más complicada, más densa y competencialmente nos estrangula cada vez más». «Podemos poner el dinero y pagar a los profesores, darles la carrera profesional y estabilizarlos con las mismas condiciones que cualquier otro trabajador del Consell», indica Costa. Pero matiza: «Para cualquier otra decisión en cuanto a contrataciones, se nos hace imposible. Y si no contratamos el personal necesario, la Escuela de Turismo acabará muriendo».

A los profesores que están a punto de jubilarse, les han hecho una petición: «Que aguanten un poco, que nos ayuden para que los alumnos, que son los que menos deben sufrir por esta situación, pasen el menor mal trago posible».

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El Consell destinó en su último Presupuesto un total de 833.000 euros a la gestión de la Escuela de Turismo, dentro del epígrafe ‘Transferencia corriente al Patronato de la Escuela de Turismo’. Pero a este coste hay que sumar todo el dinero invertido para reformar el edificio y dotarlo del material necesario, añade Costa, quien reitera en varias ocasiones que la prioridad del equipo de gobierno del Consell es «el personal», tanto docente como administrativo (dos profesionales más, hasta alcanzar los 16 de plantilla junto a los profesores): «Queremos que el tránsito hacia la integración sea como quieren los empleados, que nos están trasladando la peticiones y necesidades que luego pasamos a la UIB». «Les hicimos una propuesta de integración en la UIB para garantizar que se seguirá impartiendo una docencia como toca en la Escuela de Turismo de Ibiza», concluye Costa.