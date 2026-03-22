El Govern compra una vivienda en Ibiza para jóvenes extutelados

El Govern balear ampliará la red de emancipación con 14 nuevas plazas de vivienda mediante la compra de tres pisos financiados con fondos europeos MRR, uno de ellos en Ibiza y los otros dos en Mallorca, con una inversión total de 1.589.580 euros. Además, la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha adquirido un local en Inca que prestará servicios de familia e infancia.

La conselleria ha adquirido tres viviendas y un local en Inca que gestionará la dirección general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad. De la inversión total de 1.589.580 euros, 1.389.580 proceden de la Unión Europea-Next Generation EU a través de fondos MRR del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De los tres pisos, que se incorporarán al servicio de vivienda de la red de emancipación, uno está en Ibiza, ha tenido un coste de 390.000 euros y dispondrá de cuatro plazas. Los otros dos están ubicados en Mallorca, han tenido un coste de 349.771 euros y 359.000 euros y contarán con alrededor de diez plazas en total.

Las tres viviendas, que prestarán servicio a jóvenes extutelados, han sido financiadas íntegramente con fondos MRR y funcionarán como piso puente mientras se trabaja con estos jóvenes en su autonomía personal hasta que puedan llevar una vida independiente.

Además, se incorporará a la dirección general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad un local ubicado en Inca, que atenderá a menores de edad con medidas de Justicia juvenil y prestará también servicios de atención psicológica a familias. La conselleria señala que, "de esta manera, se acercan los servicios a la ciudadanía".

Este local ha tenido un coste de 490.809 euros, de los que 290.809 proceden de fondos MRR y el resto se corresponde con el coste de las obras, que llevará a cabo el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials.