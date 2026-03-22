Servicios sociales
El Govern compra una vivienda en Ibiza para jóvenes extutelados
El piso, financiado íntegramente con fondos europeos, contará con cuatro plazas
El Govern balear ampliará la red de emancipación con 14 nuevas plazas de vivienda mediante la compra de tres pisos financiados con fondos europeos MRR, uno de ellos en Ibiza y los otros dos en Mallorca, con una inversión total de 1.589.580 euros. Además, la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha adquirido un local en Inca que prestará servicios de familia e infancia.
La conselleria ha adquirido tres viviendas y un local en Inca que gestionará la dirección general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad. De la inversión total de 1.589.580 euros, 1.389.580 proceden de la Unión Europea-Next Generation EU a través de fondos MRR del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De los tres pisos, que se incorporarán al servicio de vivienda de la red de emancipación, uno está en Ibiza, ha tenido un coste de 390.000 euros y dispondrá de cuatro plazas. Los otros dos están ubicados en Mallorca, han tenido un coste de 349.771 euros y 359.000 euros y contarán con alrededor de diez plazas en total.
Las tres viviendas, que prestarán servicio a jóvenes extutelados, han sido financiadas íntegramente con fondos MRR y funcionarán como piso puente mientras se trabaja con estos jóvenes en su autonomía personal hasta que puedan llevar una vida independiente.
Además, se incorporará a la dirección general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad un local ubicado en Inca, que atenderá a menores de edad con medidas de Justicia juvenil y prestará también servicios de atención psicológica a familias. La conselleria señala que, "de esta manera, se acercan los servicios a la ciudadanía".
Este local ha tenido un coste de 490.809 euros, de los que 290.809 proceden de fondos MRR y el resto se corresponde con el coste de las obras, que llevará a cabo el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos
- 2.238 euros de pensión por una grave lesión con la UD Ibiza
- Un coche en llamas y una furgoneta siniestro total en un accidente en una rotonda de Ibiza