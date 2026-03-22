Prepara unas deliciosas magdalenas saladas: la receta fácil y rápida para sorprender en cualquier ocasión

¿Quién ha dicho que las magdalenas tienen que ser dulces? Seguramente siempre las hemos visto así, pero para los que somos de salado más que de dulce, poder preparar esta versión es una bendición. La receta es prácticamente la misma que para las dulces. Y tan sencilla… En apenas cinco minutos está preparada la masa y con poco más de media hora, en función del horno, estarán listas.

Están riquísimas recién hechas, calentitas aún, es la mejor manera de comérselas. Pero también frías. Solas o, si lo preferimos, abrirlas y rellenarlas con una salsa o con un poco de embutido. Aquí las hemos hecho de tomate seco y queso, pero se pueden preparar de cualquier cosa. Con verduras (calabacín, pimiento asado, berenjena, zanahoria, cebolla caramelizada…), pero también con pescado (atún en conserva, por ejemplo) y carne o embutidos (bacon crujiente, restos de pollo asado, salchichas, sobrassada, jamón…). Cualquier elemento salado que os guste. Eso sí, si tiene más agua, como un calabacín, reducir un poco la leche.

Ingredientes (para 12 piezas): 3 huevos (1,10€)

2 yogures griegos (0,56€)

125 gramos de queso rallado (1,60€)

1 bote de 200 gramos de tomate seco (2,55€)

1 vasito de yogur de leche (0,13€)

Medio vasito de yogur de aceite (0,75€)

1 sobre de levadura (0,50€)

3 vasitos de yogur de harina (0,21€)

Sal y pimienta

Romero Precio: 7,4€ (0,62€ por pieza)

Preparación

—En un bol grande batir los huevos con sal, pimienta y los dos yogures.

—Agregar el queso rallado e integrar bien antes de añadir los tomates secos (reservando dos para decorar) con su aceite. Añadir el medio vasito de aceite y una cucharada de romero y triturar.

—Agregar la harina y la levadura y volver a batir.

—Colocar las cápsulas de magdalena en moldes para que no se desparramen y rellenar hasta poco más de la mitad con la mezcla. Decorar con trocitos de tomate seco y hornear a 170 grados unos 30 minutos.

—Comprobar con un palillo que sale seco y sacar del horno.

El toque gourmet

En los últimos momentos, poner un queso fundente por encima y dejar que se derrita.