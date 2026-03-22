Encuentran otro delfín muerto en una playa de Ibiza
En esta ocasión el cuerpo del animal lo han encontrado en Cala Pluma
Un nuevo delfín muerto aparece en la orilla de una playa de Ibiza, el segundo en este fin de semana y el tercero en un mes. El responsable de este nuevo encuentro, un vecino de Ibiza, ha compartido con este diario la imagen donde se puede apreciar los restos. "Lleva tiempo aquí porque huele muy mal, no se quien es el encargado de su retirada", señala.
En esta ocasión el cuerpo del animal, en un estado de extrema descomposición, se encuentra en Cala Pluma cerca de ses Salines. Según las apreciaciones del joven se trata de un ejemplar adulto "de un metro y media, más o menos".
Por el momento se desconocen las causas de la muerte del animal y cuanto tiempo aproximado llevar en el lugar, ni si la administración competente llevará a cabo su retirada.
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