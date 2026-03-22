Desestimada la demanda de un hotel de Ibiza que reclamaba 160.000 euros por la pandemia

La Audiencia Provincial de Palma ha desestimado el recurso interpuesto por la sociedad La Torre del Canónigo S.L, que reclamaba la devolución del 50% de las rentas abonadas en 2020 y 2021 por el alquiler en Ibiza del hotel El Corsario, situado en Dalt Vila.

La cantidad total solicitada ascendía a 159.120 euros y el argumento de los demandantes para exigir ese dinero era el perjuicio causado por la pandemia de covid. Sin embargo, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial lo ha rechazado y ha ratificado íntegramente el fallo emitido anteriormente por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza.

La sociedad explotadora del establecimiento alegaba que la crisis sanitaria y las restricciones derivadas de la pandemia alteraron de forma extraordinaria las condiciones del contrato de subarrendamiento, invocando la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus para justificar una revisión de la renta.

Esta cláusula, que proviene del latín jurídico y que se podría traducir como estando así las cosas, permite que, si las circunstancias bajo las que se firmó un contrato cambian de forma radical e imprevisible, las obligaciones puedan ser revisadas o incluso suspendidas.

Sin embargo, la Audiencia concluye que no quedó acreditado que la falta de ingresos en 2020 obedeciera exclusivamente a la pandemia. La sentencia subraya que el hotel no pudo explotarse hasta agosto de ese año debido a las obras en el inmueble, circunstancia que interfirió en la temporada turística y que impide atribuir con certeza las pérdidas a la crisis sanitaria.

Informe pericial insuficiente

El tribunal también pone en cuestión el informe pericial aportado por la demandante, que fijaba una facturación cero en 2020 para El Corsario, al considerar que se basaba en datos proporcionados unilateralmente por la propia empresa y sin desglosar adecuadamente el impacto de las obras respecto al de la pandemia.

"Las pérdidas sufridas por la entidad actora como consecuencia en la merma de actividad del hotel El Corsario no aparecen suficientemente justificadas en el informe pericial. Así, en el propio dictamen se indica que la sociedad actora tiene en explotación no solo el hotel El Corsario" sino también La Torre del Canónigo y el hotel Margot (...) No se entiende que si, como se afirma en el dictamen, la pandemia afectase a todo el sector turístico, otros establecimientos regentados por la actora sí tuviesen facturación", expone el juez Carlos Gómez.

Además, la Audiencia destaca que la renta anual correspondiente a 2021 fue abonada en diciembre de 2020, cuando los efectos de la pandemia ya eran conocidos, y que en 2021 el hotel registró ingresos cercanos al millón de euros, aumentando en 2022 hasta más de 1,3 millones. Estos datos, según la Sala, evidencian que no se produjo una frustración del fin del contrato ni una alteración imprevisible que justificara su revisión.