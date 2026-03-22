Cuatro mujeres abordan el reto de potenciar la presencia femenina en profesiones técnicas

El Club Diario de Ibiza acogió el jueves la jornada ‘Agua e igualdad de género’, un evento impulsado por Aqualia para dar visibilidad a la mujer en el ámbito profesional con motivo del Día Mundial del Agua. En un sector todavía muy masculinizado, la responsable del departamento de Talento y Diversidad de Aqualia, María Ángeles Polo, explicó uno de los retos principales de su empresa: trasladar el compromiso de la igualdad a toda su cadena de valor, y extenderlo a todos los niveles de la organización.

Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, y Miguel Ángel Benito, de Aqualia Balears. | FIRMA FOTÓGRAFO

La portavoz de Aqualia compartió un interesante debate con otras tres mujeres: la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, la vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente de Formentera, Verónica Castelló, y la decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sara Lobato, quienes ofrecieron una visión general tanto desde el punto de vista empresarial como profesional e institucional. La presentación corrió a cargo del conseller José Ignacio Andrés.

El conseller José Ignacio Andrés durante el discurso inaugural.

Pocas mujeres en profesiones técnicas

María Ángeles Polo, del departamento de Talento y Diversidad de Aqualia, se expresa durante la jornada ‘Agua e igualdad de género’.

Dar visibilidad a las profesiones técnicas es, para la ingeniera Sara Lobato, una de las principales cartas para aumentar el número de mujeres en este sector. «Sólo el 20% de estudiantes de ingenierías son mujeres, mientras que en ciencias de la salud, donde hay carreras muy complicadas, ocupan el 70% del alumnado. Así que el nivel de capacitación está totalmente superado, ese no es el problema», apuntó. «Nuestra ingeniería es de carácter social. Mi trabajo tiene como objetivo hacer mejor la vida de las personas, es de humanidades», recalcó la ingeniera, convencida de que esta faceta podría atraer al género femenino a profesiones técnicas.

La responsable del departamento de Talento y Diversidad de Aqualia, por su parte, apoyó la importancia de despertar la vocación de las mujeres en empleos técnicos. «Los factores educacionales, los estereotipos que arrastramos y muchas veces el entorno social hacen que los puestos de operarios estén ocupados mayoritariamente por hombres».

El lastre cultural y educacional fue uno de los aspectos más mencionados en la jornada. «Antes, todas las tecnologías estaban destinadas a los hombres, mientras que las mujeres que podían formarse se centraban más en la sanidad, en carreras de enfoque educativo y social», manifestó la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, quien destacó el valor de dar a conocer mujeres referentes que sean un ejemplo para niñas y jóvenes. «No sé si las mujeres que lo han conseguido son conscientes de la importancia de contar su ejemplo, sea al nivel que sea, no sólo en puestos de gran dirección», subrayó.

En este sentido, Sara Lobato destacó la labor de Aqualia en materia de visualización. «Estamos en un sector humanitario, que genera bienestar, que cuenta historias. Esto es muy positivo para atraer al sector femenino, que muchas veces necesita dar sentido a lo que hace. Me parece una oportunidad increíble que empresas como Aqualia cuenten lo que hacen: explicar, humanizar, socializar lo que hacemos. Que, cuando lo contemos, sean historias atractivas».

La dificultad de las mujeres para dirigir empresas

Al menor número de mujeres que de hombres en ingenierías se suman otros aspectos muy relevantes como la conciliación. «La edad de ser madre coincide con el despegue profesional en muchos casos», expresó la consellera Verónica Castelló, una idea en la que coincidieron todas las ponentes.

«Los porcentajes de mujeres que ocupan jefaturas de servicio son interesantes pero, ¿qué pasa desde ahí hasta alcanzar un puesto de dirección? Para mí está relacionado con los criterios de acceso: deberían tenerse en cuenta aspectos más allá de los meses trabajados», detalló Sara Lobato, quien recordó que, con la maternidad, hay un periodo en el que los niños son muy dependientes de sus madres. «En ese tramo, te pueden adelantar por todos lados otros candidatos», expresó.

En este sentido, desde Aqualia reconocen que actualmente los puestos de operarios y los de directivos están ocupados esencialmente por hombres. «Estudios sectoriales desvelan que menos del 2% de mujeres ocupa puestos de capataces, oficiales, operarios... Factores educacionales y estereotipos hacen que tengamos ausencia de candidatas mujeres cuando ofertamos estos trabajos», afirmó María Ángeles Polo. Respecto a los puestos directivos, manifestó que hay hombres en edades medias muy cualificados que tienen todavía una extensa trayectoria, lo que limita la disponibilidad de oportunidades para incrementar la representación femenina en estos niveles. «En mandos intermedios, en Baleares sí que tenemos un 50% de mujeres».

El compromiso de Aqualia con la igualdad está plenamente reflejado en la filosofía de la empresa. Según María Ángeles Polo, la visibilización de la igualdad es uno de sus campos más importantes, junto a la transmisión de ese compromiso con toda su cadena de valor. «Es la única manera de conseguir un impacto en la sociedad». Además, trabajan planes de igualdad en los que destacan la formación y la sensibilización abordando temas como la igualdad de género, la prevención del acoso, la creación de entornos seguros de trabajo...

«Es un verdadero reto trasladar esa cultura de forma homogénea a todos los centros de trabajo en los que estamos, tanto en España como en otros países», manifestó la portavoz de Aqualia. Para conseguirlo, realizan formaciones a los mandos intermedios para abordar las entrevistas de trabajo desde un punto inclusivo, y realizan formaciones en igualdad, diversidad, prevención del acoso o violencia de género, entre otros, a quienes ya forman parte de la empresa y a las nuevas incorporaciones. «Buscamos liderazgos participativos, saludables e inclusivos, por eso damos tanto valor a la formación de mandos intermedios», recalcó Polo.

Todas las participantes en la mesa coincidieron en la importancia de que el sector educativo, las administraciones y las empresas privadas vayan de la mano en este avance hacia la igualdad.

La jornada ‘Agua e igualdad de género’ finalizó con un cóctel en la sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza, donde permanece la muestra fotográfica ‘Retratos del agua: mujeres Aqualia’.