El Consell negocia con la UIB el traspaso de la gestión de la Escuela de Turismo de Ibiza

El Consell de Ibiza y la dirección de la Universitat de les Illes Balears (UIB) llevan un tiempo negociando el traspaso a esta última de la gestión de la Escuela Universitaria de Turismo ibicenca, que ocupa desde hace años la antigua sede del Consell en la calle Bes y que es titularidad de la Administración insular desde 1980 por decisión del entonces presidente insular Cosme Vidal Juan.

El problema, como explica Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, radica en las competencias de las que carece el Consell en el ámbito educativo. Desde 1996, la Escuela de Turismo está adscrita a la UIB, pero su gestión total, tutelada por su patronato; siempre ha recaído en la institución ibicenca y la académica, en la UIB. «Aneca [Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación] hace años que nos dice, y ahora nos lo ha recalcado, que necesitamos una serie de cosas, y una de ellas es la de tener profesorado [con el nivel académico de] doctor, porque tiene que haber un porcentaje determinado en la plantilla», apunta ahora el director insular, diplomado en Turismo y Técnico en Actividades Turísticas y que estudió precisamente en la Escuela de Turismo.

La gestión del personal corresponde al Consell, que se enfrenta al problema de la jubilación progresiva en los próximos años de varios doctores (hay al menos seis entre los 14 profesores): «Los hay que superan los 70 años, pero hay otra hornada que llega ahora y que está a punto de cumplir los 65. Y son todos doctores. Ahora se jubiló uno, el de inglés, y para poder encontrar un sustituto nos las vimos y deseamos porque con nuestra limitación de competencias no podemos contratar. Y la UIB, sí».

Sin Turismo en toda Balears

Aquí radica el problema, si no se da empleo a más doctores, podría «caer» el grado de Turismo de Ibiza y, con él, el de Balears: «Porque somos una escuela adscrita a la UIB», recuerda Costa.

Y el Consell no tiene competencias suficientes para llevar a cabo según qué contrataciones, como por ejemplo de doctores. «Nos sentamos con el rectorado de la UIB para buscar soluciones, pero desde el punto de partida de que el Consell, en ningún caso, quiere dejar de formar parte de la Escuela de Turismo ni dejar de decidir sobre ella ni que los 16 profesionales que trabajan para la Escuela de Turismo queden en una situación que no sea, como mínimo, igual a las que tiene ahora. Y además queremos que se mejoren».

¿Y cómo quedaría la Escuela de Turismo? «El patronato seguiría y la escuela se adscribe a la UIB, que asumiría toda la contratación del profesorado, que es lo que nos diferencia de ellos ahora. Y respetando a los profesores que ya hay en la Escuela de Turismo y que puedan seguir en la docencia hasta donde quieran y puedan. Y con cierta independencia, como hasta ahora, como con los programas de cada asignatura o del grado. También se ha pedido esto y, en principio, no habrá problemas».

El grado, sí; el inmueble, no

El grado pasa a formar parte de la UIB, pero no el inmueble, que es del Consell. La gestión sí pasaría a la UIB tutelada por el patronato. Entre el profesorado existe el temor de que, al pasar a depender de la UIB, con sede en Mallorca, las clases pasen a darse por videoconferencia. Costa asegura que en este punto serán inflexibles... con matices: «Pedimos que durante los dos primeros años no hubiera, pero puede pasar que durante el primero, alguna asignatura puntual de tercero y cuarto, hasta que se puedan contratar más doctores, se tengan que dar por videoconferencia. Pero en ningún caso, y es una condición que hemos impuesto, queremos que esto se convierta en lo que ya fue Menorca. Nos negamos en redondo y lo hemos dejado claro desde el principio».

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El director insular destaca la buena predisposición de la junta rectora de la UIB durante toda la negociación. Y señala que, incluso, en la primera propuesta que les hicieron, los sueldos eran más elevados que los de ahora.