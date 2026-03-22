"Me voy quitando de cosas, busco las marcas blancas y procuro adquirir justo lo necesario": así vive Carmen con 806 euros de pensión en Ibiza

Carmen tiene 71 años y resume en una frase la situación con la que intenta salir adelante cada mes en Ibiza con una pensión de 806 euros: "Me voy quitando de cosas. A la hora de comer, busco las marcas blancas… pero a veces incluso esas me resultan ya caras. Procuro adquirir justo lo necesario, intento mantenerme sin gastos extras”.

Su testimonio puso voz este sábado en el parque de la Paz de Vila a la realidad que denunció la Plataforma Pitiüsa per la Defensa d’unes Pensions Públiques Dignes durante una recogida de firmas para reclamar que las pensiones mínimas se equiparen al salario mínimo interprofesional, fijado en 1.221 euros.

Carmen asegura que cobra "una miseria" de pensión: percibe 806 euros al mes. Cuando se jubiló en 2020, tras dejar de trabajar, empezó cobrando 660 euros. Fue autónoma y trabajó durante años en una tienda de telas del Eixample junto a su madre, hasta hacerse cargo del negocio. Aunque llegó al tiempo de cotización necesario, 35 años, no pudo aportar la cantidad suficiente, una situación que afecta especialmente a las mujeres.

Galería: concentración de jubilados de Ibiza y recogida de firmas / J.A. Riera

Su economía diaria depende también de una vivienda cuya titularidad comparte con su hermana, pero ni siquiera así logra esquivar la presión de los gastos fijos. La luz, el agua, el teléfono y la comunidad absorben buena parte de sus ingresos. A eso se suma una derrama reciente para arreglar la fachada del edificio, que define como "un dineral".

Para intentar reducir su factura mensual, Carmen ha ido suprimiendo gastos. Uno de los pasos que ha dado ha sido prescindir del coche. También recorta en la cesta de la compra y evita cualquier desembolso que no sea imprescindible. Su objetivo, explica, es adquirir sólo lo necesario y mantenerse sin gastos extra.

Tras firmar la iniciativa legislativa popular impulsada por la plataforma, Carmen recordó que no es un caso aislado. Señaló que conoce a otros pensionistas autónomos que, pese a haber cotizado más tiempo que ella, apenas cobran unos 100 euros más y también atraviesan dificultades.

La recogida de firmas, celebrada este sábado, buscaba precisamente visibilizar situaciones como la suya y reclamar medidas para "mejorar la vida de las personas más vulnerables", aquellas cuyas pensiones apenas alcanzan para cubrir las necesidades más básicas en una isla con un coste de vida tan elevado como Ibiza.