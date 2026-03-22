Tecnología
Sant Joan, el único municipio de Ibiza que usa la 'app' Policia XPO
El programa facilita la gestión y la coordinación policial, y relaciona su información con otros organismos o servicios de emergencias
Los cambios facilitarán el mantenimiento y mejorarán la experiencia de usuario
La aplicación informática Policia XPO ha iniciado su migración a una nueva versión web para que los agentes puedan acceder desde cualquier dispositivo. El programa ha sido implantado en 57 municipios de Baleares, Sant Joan es el único municipio de Ibiza que lo utiliza actualmente.
Según ha informado el Govern balear, este cambio facilitará el mantenimiento y mejorará la experiencia de usuario. La migración forma parte de la implantación y consolidación de este programa impulsado por el Ejecutivo autonómico a través de un convenio con la empresa pública Servei d’Informàtica Local de Menorca, SA (Silme, SA), firmado en 2017 y renovado recientemente, a finales de 2025.
Hasta ahora, la aplicación Policia XPO funcionaba con una arquitectura cliente-servidor, lo que obligaba a instalar el programa en cada uno de los ayuntamientos y, además, presentaba limitaciones derivadas de la dependencia del ordenador en el que se encontraba instalado, una circunstancia que dificultaba tanto el acceso como el mantenimiento.
Con la migración a un entorno web, el programa evoluciona hacia una versión adaptada a las necesidades actuales de los ayuntamientos, de modo que los policías podrán acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo.
Para llevar a cabo esta migración, el equipo técnico del programa, ubicado en la sede de la dirección general de Emergencias e Interior, se ha desplazado estos días a Menorca para trabajar con los técnicos de Silme. Según el Govern balear, el objetivo es formarse en esta nueva herramienta e iniciar un cambio que "marcará un antes y un después en la funcionalidad del programa".
La aplicación Policia XPO se desarrolló entre 2010 y 2012. En 2017, Silme la cedió a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y, desde entonces, se ha extendido por el territorio balear, especialmente, según el Govern balear, a raíz del impulso reciente del actual Ejecutivo autonómico.
El Govern balear señala que el programa está concebido para facilitar la gestión y la coordinación policial, así como para interrelacionar su información con otros organismos o servicios de emergencias, como el Centro de Coordinación de Emergencias 112.
En la actualidad, 57 municipios utilizan el programa Policia XPO: Sant Joan en Ibiza, los ocho de Menorca y 48 de Mallorca. El programa Policia XPO del Govern balear está integrado como un programa más dentro del Institut de Seguretat Publica de les Illes Balears (Ispib), ubicado en el organigrama de la dirección general de Emergencias e Interior.
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