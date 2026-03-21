Si vienes a Ibiza con coche este verano no podrás entrar en la isla sin esta autorización: así puedes conseguirla

La isla de Ibiza cuenta con una limitación diaria de entrada de vehículos desde 2025. Se trata de una apuesta por la sostenibilidad y la convivencia entre el sector turístico y los residentes. Tanto esta temporada como la próxima el Consell de Ibiza se ha marcado un objetivo "más ambicioso", que reduce el cupo máximo a 17.668 autorizaciones diarias, 2.500 menos respecto a las 20.618 permitidas en 2025.

Esta limitación se aplicará a los vehículos que entren en la isla entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Del total, 14.000 autorizaciones diarias corresponderán a vehículos de alquiler. Las restantes se repartirán entre 3.548 coches particulares que lleguen por vía marítima y 120 plazas reservadas para residentes de Formentera.

Cómo tramitar la autorización

Para tramitar la autorización, el Consell dispone de la página web Ibiza Circular (ibizacircular.es), que se actualizará ahora, después de que los cupos se aprobaran de manera definitiva este viernes. Según la información disponible hasta ahora, cabe recordar que quienes cumplan los siguientes requisitos no tendrán que cumplimentar una autorización ni pagar tasa para entrar en Ibiza:

Residentes en Ibiza : vehículos con domicilio fiscal en la isla, excluidas las flotas de alquiler.

: vehículos con domicilio fiscal en la isla, excluidas las flotas de alquiler. Vehículos oficiales y de servicio público : cuerpos de seguridad, bomberos, ambulancias, servicios sanitarios y funerarios, protección civil, transporte público y escolar, taxis, recogida de residuos y limpieza urbana.

: cuerpos de seguridad, bomberos, ambulancias, servicios sanitarios y funerarios, protección civil, transporte público y escolar, taxis, recogida de residuos y limpieza urbana. Transporte de mercancías y distribución comercial.

Maquinaria agrícola y de obras , como tractores o excavadoras.

, como tractores o excavadoras. Vehículos con etiqueta 'cero emisiones' o 'Eco' .

. Vehículos de temporeros que acrediten estancias superiores a los 18 días , vinculadas a usos no estrictamente turísticos.

, vinculadas a usos no estrictamente turísticos. Vehículos de residentes de otras islas donde no existan restricciones para los ibicencos .

. Vehículos que pagan el impuesto de circulación en Ibiza .

. Motocicletas.

Autorización que exime de la limitación

Por otro lado, hay determinados colectivos que tendrán que aportar información adicional para estar exentos de la limitación: se trata de los no residentes con vivienda en Ibiza, a los que se permite traer un vehículo por titular con domicilio fiscal en Ibiza; residentes en Formentera, Menorca o Mallorca por motivos laborales; personas con movilidad reducida y vehículos en tránsito a o desde Formentera.

En estos casos, se debe rellenar un formulario en el que se requieren los datos personales (nombre, apellido y DNI), la matrícula del vehículo, un correo electrónico y la fecha de entrada y salida de la isla. Según la razón a acreditar, hay que entregar diferentes documentos pero en todos los casos se exige subir a la plataforma un archivo con el documento de identidad de la persona solicitante y titular del vehículo y el permiso de circulación de este.

En el caso de los residentes en otras islas de las Balears, cabe subir el certificado de residencia y el contrato laboral u otro documento acreditativo para justificar las razones laborales. Si se trata de una persona con movilidad reducida se debe aportar la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Si se trata de no residentes con vivienda en la isla es necesario presentar un documento para identificar la vivienda, como el recibo del IBI o la tasa de basuras, a nombre del titular del vehículo.

Completar la autorización de entrada de vehículos a Ibiza

De no encontrarse en ninguna de las situaciones descritas, se debe tramitar la solicitud de autorización. En su respectivo apartado de la web se puede seleccionar si se trata de una autorización general o una para autocaravanas no residentes en Ibiza. Si se trata de estas últimas, es imprescindible contar con reserva en un camping de la isla.

En ambas opciones, se deberá rellenar un formulario que también solicita los datos personales, la matrícula del vehículo, un correo electrónico y la fecha de entrada y salida de la isla. Cabe tener en cuenta que no se podrá avanzar en este proceso si no hay cupo disponible en una de las fechas que se seleccionen. En este apartado también figura el pago de la tasa de un euro al día por vehículo.

Según figura en la página web del Consell de Ibiza, es probable que cuando se vayan a comprar los billetes con la naviera seleccionada, se haya activado el sistema ibizacircular.es con la página web o aplicación de esta para que el cupo se reserve automáticamente en el proceso de compra. En el momento en el que la plataforma Ibiza Circular quede actualizada con los cupos de este año se podrán completar las autorizaciones para venir a Ibiza con coche esta temporada.