"No podía seguir esperando": polémica en Ibiza por Suerte, un gato con cáncer que Pacma cree que el Ayuntamiento de Sant Antoni ha desatendido

Pacma ha calificado de "dejación de funciones" el supuesto desamparo institucional de Suerte, un gato comunitario de una colonia felina de Sant Antoni que padece lesiones compatibles con cáncer de piel, y ha anunciado que presentará una queja formal ante el Govern balear y estudia acciones legales por una presunta omisión de atención veterinaria.

El coordinador insular del Partido Animalista Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, denunció este sábado lo que considera "una grave falta de empatía institucional" en la atención al animal, que, según afirman, precisaba atención veterinaria "completa, urgente y continuada".

Según expone Hassler, si se confirma la negativa del Ayuntamiento a asumir el tratamiento necesario pese a existir un deber legal de atención, podrían derivarse responsabilidades por una presunta situación de maltrato animal por omisión.

Suerte presentaba lesiones graves en orejas y nariz compatibles con cáncer de piel. Lo revisaron el 23 de febrero de 2026 y, pese a persistir una lesión nasal relevante, no habría recibido cobertura para el tratamiento integral que precisaba. Finalmente, según denuncia Pacma, una entidad ajena habría asumido de forma provisional el coste de la intervención practicada este 20 de marzo, consistente en una sesión inicial de electroquimioterapia.

Suerte, el gato comunitario con cáncer que Pacma considera desatendido por el Ayuntamiento de Sant Antoni. / Pacma

"Desde Pacma recordamos que no estamos ante una cuestión menor ni ante un simple desacuerdo económico: hablamos de un ser sintiente cuyo dolor no podía seguir esperando", señala el coordinador insular del partido.

Pacma basa su denuncia en la Ley 7/2023, que atribuye a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, exige su identificación bajo titularidad municipal y establece expresamente la asunción de la atención sanitaria de los animales que la requieran. La misma norma define además como "animal desamparado" al que se encuentra en situación de enfermedad sin recibir atención o auxilio, y considera maltrato cualquier conducta, también por omisión, que cause dolor, sufrimiento o lesión al animal.

Sobre esa base, la formación entiende que los hechos deben investigarse y que, si se acredita una negativa injustificada a prestar la atención exigible a un animal cuya gestión y cobertura sanitaria correspondían a la administración local, no puede descartarse la eventual existencia de responsabilidades legales.

Por ello, Hassler ha anunciado la presentación de una queja formal ante el Govern balear para que revise la actuación seguida en este caso, impulse la depuración de responsabilidades y garantice que los protocolos de atención a gatos comunitarios se apliquen "de forma real y no meramente formal".