La sequía da un respiro por el momento a los agricultores de Ibiza

Si el sector turístico de Eivissa 'hace su agosto' con la temporada de verano; bien se puede decir que este invierno, por fin, ha sido para los agricultores de la isla. Los chubascos que cayeron sobre las Pitiüses en lo que llevamos de año han sido como un salvavidas para el sector, que llevaba mucho tiempo angustiado por una sequía cada vez más preocupante.

La gerente de la cooperativa Agroeivissa, Sheila Gor, afirma que algunos de los socios de la entidad no han podido entrar a trabajar en sus campos hasta hace poco tiempo porque "todavía estaban llenos de barro". Entonces, afirma que la siembra o la recolección de algunos productos se va a retrasar, aunque los propietarios de estas tierras están "encantados de la vida del agua que ha caído del cielo".

El coordinador de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Juan Antonio Prats, precisa que la siembra de la patata o la del cereal deberán dejarse para otro momento más propicio. Además, está de acuerdo en que "lo importante era llenar los acuíferos" y que estas recientes lluvias "a todo el mundo les han ido muy bien".

No bajar la guardia

Gor matiza que esto no significa que los productores se "hayan salvado", sino que durante esta temporada pueden "respirar con mucha tranquilidad". Prats también se muestra cauto y llama a "no bajar la guardia" en cuidar el caudal que han reunido los acuíferos de la isla. "Si no, a lo mejor en cinco o seis años tenemos otra sequía como la que tuvimos este año", alerta.

Gor da un motivo de peso para mejorar la gestión de este recurso vital para el campo, que es que el cambio climático no se detiene y que los agricultores observan una "falta de agua" cada año. Precisa que, en líneas generales "llueve mucho menos" y que debe plantearse un mejor uso del caudal y "ver qué cultivos se pueden hacer que no necesiten tanta agua".

Prats asegura que el sector le ha "visto las orejas al lobo" con la sequía y que por eso continuará "defendiendo el agua". Indica que esta situación más desahogada con el caudal ha hecho cambiar de idea a los agricultores que pensaban abandonar su oficio y que por eso estas personas son las que piden "ir con cuidado" con la gestión del recurso.

El representante de la entidad de Sant Antoni espera que las instituciones públicas mantengan "su promesa" de dar continuidad a sus actuaciones en esta cuestión. "No la van a dejar en el tintero. Si lo hacen, se la vamos a recordar", avisa. Gor también confía en la futura labor de las Administraciones porque "ya hay una semillita plantada" para que se sensibilicen con el tema.

Sin ecos del tratado con Mercosur

Otro tema de la agricultura que ha atraído la atención de los medios recientemente han sido las negociaciones del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Las protestas de los representantes del sector han sido multitudinarias en España, pero no se han dejado notar en Ibiza por el momento.

La gerente de Agroeivissa indica que los socios de la entidad no le han hecho "ningún comentario al respecto". Prats sí señala que hubo "alguien de la isla" que se sumó a estas manifestaciones como parte de la delegación balear que se sumó a los actos, "pero no a nivel de cooperativa", precisa. A Gor no le sorprende esta falta de respuesta al conflicto por el momento, ya que los agricultores deben afrontar "problemas más importantes" como "la situación geopolítica" que afecta a los precios del petróleo.