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La Semana Santa de Ibiza salva su primer escollo: habrá vía crucis este domingo en Dalt Vila

La cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio y el Ayuntamiento de Ibiza pactan un recorrido para sortear las obras

La imagen del Santísimo Cristo del Cementerio, en un via crucis en Dalt Vila.

La imagen del Santísimo Cristo del Cementerio, en un via crucis en Dalt Vila. / Vicent Marí

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

Habrá vía crucis este domingo en Dalt Vila. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Ibiza, que explica que ha pactado con la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio un nuevo recorrido de esta procesión, una de las primeras de la Semana Santa de Vila, para sortear las obras del casco antiguo.

Desde el Consistorio recuerdan que tienen pendiente una reunión la próxima semana con las cofradías para acabar de definir los detalles de las procesiones después de que el obispo garantizara a las cofradías este viernes por la noche que la Semana Santa se celebrará "como siempre". Sin embargo, este domingo la imagen de esta cofradía tenía programada su primera salida en procesión, por lo que no era posible esperar a la reunión de la próxima semana.

Finalmente, desde el Consistorio explican que se ha llegado a un acuerdo con los cofrades para detallar un nuevo recorrido. Así, el vía crucis con la imagen saldrá de Santo Domingo, el Convent, sobre las nueve menos cuarto de la noche y recorrerá las calles d'Ignasi Riquer, Sant Carles, Plaça Regent Gotarredona, Sant Lluís, Sant Antoni, plaza del Sol y ronda de Antoni Costa Ramon antes de subir bordeando las murallas y bajar las escaleras hasta la esquina de la calle General Balanzat para regresar a la iglesia del Convent, a cuya entrada este viernes había, aún, obras.

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Este vía crucis, que estará acompañado por los passos de la Esquadra des Amunts, de Sant Miquel, será el final del novenario dedicado al Santísimo Cristo del Cementerio. Comenzará a las ocho de la tarde en la iglesia de Santo Domingo con la eucaristía, que presidirá el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que también es cofrade honorario de la cofradía y que contará con las voces de la coral Amics de sa Música, dirigida por Nélida Bonet. Tras la bendición e imposición de cruces a los nuevos cofrades, la imagen saldrá en el vía crucis.

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