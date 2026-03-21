Santiago Díaz, escritor en el Lit-Eulària, en Ibiza: "Busco que os vayáis a la cama con la intención de leer 15 minutos y que pasen dos horas y al día siguiente os acordéis de mí"

«Lo han calificado como uno de los reyes de la novela negra en España», sostiene la moderadora del coloquio, Pilar Brea, sobre el escritor Santiago Díaz en su introducción. Las charlas de este viernes, con Díaz seguido de María Oruña, dan inicio a la tercera edición del encuentro literario Lit-Eulària en el Teatro España y seguirán este sábado por la mañana con los autores Pedro Mañas y David Sierra, para un público infantil, y por la tarde con Andrea Longarela y Alice Kellen, ante un público más juvenil.

Además de poder hacer preguntas a los autores, después de las charlas-coloquio de ambos se hizo entrega de copias firmadas de sus nuevos libros, por sorteo, a quienes tuvieran entradas.

Díaz no es la primera vez que viene al encuentro literario, «es un placer estar otra vez con vosotros, ya estuve el año pasado y pues a pasarlo bien», inicia su charla.

Las novelas de Díaz

«Jotadé es un personaje que sale por primera vez en la trilogía de Indira, es un policía gitano que llama mucho la atención porque es algo raro, extravagante, un personaje que llamó muchísimo la atención y todo el mundo quería saber más», explica Díaz sobre el protagonista de su nueva saga de novelas: «Es alguien que se mueve entre dos mundos totalmente diferentes, para mí, los personajes tienen que tener problemas. Los personajes en el mejor momento de la vida son un aburrimiento», considera Díaz.

El escritor, en un tono humorístico, continúa con esta idea explicando: «Alguien que no tenga problemas en su casa o que le vaya fenomenal en el amor o con sus hijos, te aburre y dices ‘que le pase algo ya’», con lo que provoca la risa de toda la sala. «Explorando lo que podía hacer, llegué a la conclusión de que un policía gitano iba a ser un problema, por el prejuicio que hay: en la comisaría nadie se fía de él y en el barrio tampoco porque es policía», expone el escritor sobre la contradicción intrínseca a su personaje.

La novela negra

«Hay mucha sangre en el tipo de novelas que escribo, también amor, pero más sangre, violencia, cosas oscuras y difíciles», resume Díaz sobre lo que caracteriza sus novelas. Aun así, no todo es macabro, puesto que hace uso de elementos que ayudan a que su novela no sea del todo «deprimente»: «Una herramienta que me encanta es el humor, que Jotadé me aportaba mucho», explica.

El público en el Teatro España durante el coloquio con Santiago Díaz. / Valeria Videgain

«Nos da morbo poder asistir a lugares peligrosos, ver cómo viven, cómo se hace un intercambio de drogas, cómo en un asesinato se descuartiza a una víctima... Todo eso mirarlo desde un lugar alejado y sintiéndonos a salvo», describe Díaz sobre el atractivo de la novela negra. «Lo vives desde el nerviosismo del personaje, te metes dentro de él y piensas ‘¿qué haría yo ahora?’», sigue: «Yo intento que mis novelas sean entretenidas, lo que busco es que os lo paséis bien, que os vayáis a la cama con la intención de leer 15 minutos y que pasen dos horas y al día siguiente os acordéis de mí», bromea el escritor, que provoca, nuevamente, carcajadas del público.

Su pasado de guionista

«Todo en mi vida ha sido por casualidad», explica Díaz: «En un verano no tenía nada que hacer, decidí escribir un guion y se me debió de dar bien, porque me lo compraron», asegura el escritor sobre sus inicios como guionista.

«Pasar de guionista a novelista no es algo que decidas de un día para otro, sino que fue un juego», mantiene: «Mi hermano mayor [Jorge Díaz], uno de los de Carmen Mola, siempre me decía que debería intentar escribir una novela. Yo lo veía como un reto imposible, pero cuando me llegó la idea de Talión, mi primera novela, decidí escribirla y fue cuando descubrí que era lo que quería hacer».

Ronda de preguntas

La primera pregunta la lanza una de las asistentes que consulta si se va a hacer serie de alguno de los libros: «Como tú eres guionista, ¿escribirías el guion?». Díaz explica que había vendido los derechos de ‘El buen padre’ de la trilogía ‘Indira’ a una plataforma que les dijo: «Queremos hacer serie, siempre y cuando la escriba Santiago Díaz». El escritor añade que no estaba de acuerdo «porque no tienes libertad o estás muy sujeto a la historia que ya has escrito». Finalmente, sin embargo, escribió el guion, puesto que decían que lo querían tal cual lo propusiera el autor: «A la quinta reunión de guion, seguía sin gustarles», ríe Díaz.

Otra pregunta que le lanza el público es: «¿Cómo es el proceso de edición?», a lo que responde Díaz en tono irónico: «El proceso de edición es... ¿Tú sabes el infierno?», que es respondido con otra serie de risas más, y matiza Díaz: «Tengo la suerte de que trabajo con dos editores que me entienden muy bien y siempre me aportan cosas que mejoran el relato».

La última pregunta: «¿Cómo pudieron salir dos hijos escritores de novela negra?», la contesta Díaz, bromista: «Mis padres eran asesinos», pero serio: «Siempre he recordado a mi padre leyendo y a mi madre haciendo crucigramas».