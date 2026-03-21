«Personas como Carmen Tur hacen que el folclore de Ibiza siga vivo»

Son muchas las personas que admiran, respetan y quieren a Carmen Tur Ferrer (Maó, Menorca, 1940), como quedó patente ayer en el homenaje que le hizo la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa en la clausura de la vigesimoquinta edición de las Jornades de Cultura Popular de las Pitiüses. Ante una platea prácticamente llena, la polifacética activista, maestra jubilada y promotora cultural demostró que a sus 85 años sigue siendo una mujer luchadora y reivindicativa que no se muerde la lengua.

Se subió al escenario sin discurso preparado, haciendo gala de su mordaz sentido de humor. «La ropa que estreno me la he comprado gracias al aumento de las pensiones», soltó en un momento de la celebración. Pero no fue el único comentario irónico y gracioso que hizo durante esta emotiva gala, llena de risas y aplausos.

El tributo arrancó con el repaso a su biografía, que hizo la presentadora del acto, la periodista Sonia Ribas, mientras en pantalla se proyectaban imágenes de sus más de ocho décadas de vida. De padre militar, la homenajeada, también conocida como Carmen Joncareta de Sant Miquel, nació en Menorca y a los cuatro años llegó a Ibiza con su familia. Estudió en el colegio de la Consolación y en el instituto Santa María y tuvo entre sus profesores a Isidor Macabich y a Mario Tur de Montis. Estudió Magisterio en Mallorca, pero ella hubiera preferido Derecho.

Con 17 años se convirtió en maestra y antes de ejercer esta profesión en Ibiza lo hizo en Barcelona, Fuerteventura y Lleida. En la isla le destinaron a la escuela mixta de Atzaró, en Sant Carles; y luego estuvo en la de Santa Gertrudis y en el colegio de Portal Nou, en Vila, donde se jubiló después de 39 años.

«Guerrera y visionaria»

Su labor docente la compatibilizó con la política. Fue delegada de la Sección Femenina de Santa Eulària y en las primeras elecciones democráticas se convirtió en la primera concejala del Ayuntamiento de Santa Eulària. Luego ejerció ese cargo en Sant Joan. Durante el repaso a su trayectoria, Ribas habló también de su implicación en causas sociales, recordando, entre otras cosas, que fue una de las promotoras del Movimiento Pro Radioterapia.

Asimismo, destacó toda la labor que ha realizado en estos años para promocionar el folclore de Ibiza, recordando que fue una de las impulsoras de la colla de Santa Gertrudis y que también tuvo mucho que ver en la creación de la colla Sa Bodega. A eso hay que sumar su participación en la fundación de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa.

De todo lo que ha hecho Carmen Tur por la cultura pitiusa hablaron en sus discursos la presidenta de esta entidad, Maria Marí, y la consellera de Cultura del Consell de Ibiza, Sara Ramón, antes de entregarle una placa y un ramo de flores. Esta última la definió como «una mujer luchadora, guerrera y visionaria con la cultura, porque, cuando todavía nadie pensaba en cuidar el folclore local, ella ya estaba creando colles y recopilando objetos y piezas tradicionales de las Pitiusas, que cedió al Consell de Ibiza y que ahora se exponen en el Molí d’en Simó, en Sant Antoni».

Carmen Tur baila junto a un ‘ballador’, rodeada de miembros de distintas 'colles'. / J.A. Riera

Maria Marí dijo de Tur que «es una mujer comprometida e implicada que ha luchado para recuperar y preservar el ball pagès y las tradiciones ibicencas. «Personas como Carmen hacen que nuestra cultura se mantenga viva», afirmó antes de recibir en el escenario a la homenajeada.

Jubilada, pero no retirada

«Dicen que no hay deuda que no se pague, a mí, en realidad, nadie me debe nada porque hay que trabajar siempre no pensando en los agradecimientos sino porque a ti te gusta», arrancó su intervención Carmen Tur. «Yo he hecho algunas cosas, no he acertado siempre, pero el que nunca se equivoca es el que no hace nada», prosiguió. «En 85 años he soñado muchas cosas, algunas no las he visto ni las veré, pero vosotros a lo mejor tampoco», señaló, antes de dirigirse en especial a la juventud para recalcarles la importancia de «tener buenos gestores, que miren por sí mismos y por el pueblo». Parafraseando a Calderón de la Barca en su obra ‘La vida es sueño’, invitó a todos a seguir soñando «porque todavía quedan muchas cosas por conseguir y alguna se tiene que hacer realidad».

Tras sus palabras llegaron las sorpresas. Primero un vídeo donde amigos, antiguos alumnos, políticos y compañeros de batallas recordaban su trayectoria y anécdotas compartidas con «esta activista ejemplar» con «la que Ibiza está en deuda». A continuación, miembros de distintas colles salieron al escenario y la sacaron a bailar, demostrando que, a pesar de llevar bastón, todavía está en forma para ser balladora. Tras la música y el ball pagès, se encargó de poner la guinda a la celebración la cantadora Margalida Roig, que le dedicó una glosa. Aviso a navegantes, como dejó claro durante el evento, Carmen Tur lleva 25 años jubilada, pero «no retirada», así que, piensa seguir dando guerra. No hay que olvidar su lema, que repitieron ella y todos los que la conocen: «Al·lots molta canya sempre».