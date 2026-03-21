OFERTA MARZO
El álbum
Normalización lingüística en la obra
Tapando una obra situada en la confluencia de las avenidas Ignasi Wallis y Bartomeu de Roselló, en Vila, han colocado un mapa con los municipios de la isla rotulados en castellano, salvo Ibiza. Alguien los ha corregido a bolígrafo para dejarlos en catalán. Pero no terminó el trabajo.
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- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
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- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?