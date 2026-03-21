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Normalización lingüística en la obra

Normalización lingüística en la obra | G. SÁEZ

Normalización lingüística en la obra | G. SÁEZ

Redacción Ibiza

Tapando una obra situada en la confluencia de las avenidas Ignasi Wallis y Bartomeu de Roselló, en Vila, han colocado un mapa con los municipios de la isla rotulados en castellano, salvo Ibiza. Alguien los ha corregido a bolígrafo para dejarlos en catalán. Pero no terminó el trabajo.

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