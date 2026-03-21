María Oruña, escritora, en Ibiza: «Quien me lea sabe qué es lo que me cabrea, enternece, excita... sabe todo»

«En todas mis novelas hay misterio, crimen e investigación», afirma la conocida escritora española María Oruña durante su charla-coloquio en la primera jornada del encuentro literario Lit-Eulària. Oruña introduce su estilo y habla de su nueva novela, ‘El albatros negro’, publicada el año pasado, además de su famosa saga ‘Los libros del Puerto Escondido’.

La autora, durante el coloquio moderado por Sandra Sánchez, explica su estilo a quienes no la conozcan y también habla de sí misma, desvelando así la persona que hay detrás de sus textos.

El estilo de la escritora

«Intento que los libros funcionen como espejos, como creo que deben ser», sostiene Oruña sobre su estilo de escritura y los personajes que incluye en sus novelas: «Si creo que hay un personaje anciano que merece un puesto, no es por homenajear a un familiar, es porque en la vida real las personas mayores sí importan y hacen cosas que valen la pena», subraya en una velada crítica al uso extendido de personajes más jóvenes en la mayoría de novelas. «No me gustan los estereotipos, me aburren muchísimo», añade la autora, que afirma que «es muy importante que de forma natural incorporemos a determinados personajes a un mundo que realmente se refleja como corresponde».

María Oruña y Sandra Fernández en el Lit-Eulària. | VALERIA VIDEGAIN

«Quien más me interesa no es el malo, me interesa la víctima que se rearma y puede convertirse en malvada o que pueda impartir justicia y hacer temer al otro», explica sobre los personajes: «¿Qué ocurre? Que la venganza es muy peligrosa, una vez que empiezas a vengarte, también vas a cometer injusticias, es una cadena que no termina nunca», cree Oruña.

«Las citas son una provocación: si pone algo sobre la muerte, va a morir alguien en ese capítulo seguro», ríe sobre las citas que pone al inicio de algunos capítulos de sus novelas, sobre todo en ‘El albatros negro’.

La personalidad detrás

«Nunca soñé con ser escritora», afirma Oruña sobre su trayectoria. «Simplemente, hay que tener algo que contar, que valga la pena el enorme esfuerzo de desnudarte para contarlo. Cualquiera que lea uno de mis libros sabe qué es lo que me cabrea, lo que me enternece, lo que me excita... sabe todo», asegura la escritora. «Es complicado mostrarte así ante los demás».

Sobre lo que lee, además de mencionar a autores de diferentes géneros literarios, explica: «Leo muchísimos ensayos sobre el cuerpo humano, psiquiátricos, psicológicos, científicos, forenses... Me interesa mucho qué pintamos [los humanos] aquí». Y añade: «Si os fijáis, en todos mis libros, las características de la muerte siempre buscan responder a: ¿Cómo ha podido llegar a suceder esto?», pone en valor de esta manera el «por qué y el para qué de las cosas».

«Es muy interesante para mí ver por qué ese ánimo domesticado que todos tenemos se rompe, cuando terminas con la vida de alguien o atacas a una persona», reflexiona la escritora.

Las preguntas del público

En la ronda final de preguntas, la primera la lanza un hombre, que torpemente formula: «‘Los libros del Puerto Escondido’ desarrollan una Valentina de una manera que es encomiable para ser una mujer, ¿no?», que provoca las protestas de las mujeres presentes. Oruña, elegante, le ayuda: «Te sorprende cómo se conduce ella en un mundo militar, ¿verdad?».

Oruña contesta explicando que «ella cree que tiene que demostrar que merece estar ahí, cuando no es así, ella hace bien su trabajo, pero lo hace de forma exagerada para que nadie pueda matizarla». De esta forma, introduce que había «un motivo» para que lo hiciera así: «Como abogada era buena, llevaba juicios de laboral. Un día, unos clientes con los que estaba preparando un juicio, se dirigían todo el rato a mi jefe, que no sabía de laboral. En un momento, el cliente se giró, miró a mi jefe y le preguntó ‘¿Pero no vendrá ella al jurado, no? Vendrás tú’. Son cosas que he vivido en lo profesional y que quiero reflejar en el libro».

La siguiente pregunta la formula una mujer que afirma haber leído todas sus novelas y desea conocer: «¿Qué proyectos tienes?» y si «¿van a seguir con Valentina?». Oruña, para decepción de la fan, explica que seguramente no vaya a sacar más novelas de la saga. «Si lo piensas, en la vida de los personajes siempre va a pasar algo, sería inagotable y podría hacer 20 novelas», explica la escritora: «No sería justo para ellos, la tengo muy maltratada a la pobre [Valentina]», suaviza de alguna manera.

La última pregunta está relacionada con la publicación que está preparando Oruña en la actualidad y es que la siguiente chica quiere saber: «¿El nuevo proyecto va a ir más en la línea de tus viejos proyectos o de los actuales?». Oruña contesta: «Si no tengo un reto, me aburro. Por eso siempre hago cosas diferentes», justifica, y añade que «sí que puedo decir que lo ha leído mi editor y ha dicho ‘muy bien, increíble’».