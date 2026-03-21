La agricultora Maria Antònia Ferrer Ribas, Premi 8M: «Ibiza es pionera en mujeres dueñas de explotaciones agrarias»

Si te quieres dedicar a la agricultura «tienes que saber cuándo y cómo sembrar», afirma Maria Antònia Ferrer Ribas, conocedora de la tierra ibicenca desde pequeña. Ferrer ha recogido los frutos que sembraron sus antepasados y ya hace 16 años que decidió seguir diseminándolos. Tras su segundo embarazo se planteó si dejar a sus pequeñas a cargo de una cuidadora o «coger la explotación agraria [de sus familiares] y seguir adelante». Quienes la conocen y quienes este sábado la ven recibir el Premi 8M de 2026 de la Associació de Dones Progressistes d’Eivissa, saben por qué opción se decantó.

Ferrer es titular hoy en día de una explotación agrícola de tres hectáreas, en Can Toni Pere d’en Xicu, de donde era su padre, pero explota otras 20 donde vive, en Can Masaueta. Estas corresponden a un terreno de sus suegros y varios de vecinos que confían en ella su producción. «Me dicen que mientras la tierra esté labrada y limpia, están contentos», explica.

De este modo, Ferrer está al frente de explotaciones que combinan regadío —patatas, alfalfa, huerto y naranjos—, con cultivos de secano —entre ellos avena, trigo, olivos, algarrobos y viña—, además de actividad ganadera.

Es socia y proveedora de la Cooperativa Agrícola Santa Eulàlia y forma parte de su consell rector. También, es representante en el consell de la Unió de Cooperatives Agràries de les Illes Balears (Ucabal) y forma parte de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España (Amcae).

En el ámbito público, ha sido concejala del Ayuntamiento de Santa Eulària y actualmente ocupa la secretaría de Medi Rural i Marí del PSOE en el mismo municipio.

Cambios en la forma de cultivar las patatas

«Siempre digo que si me dedico a este sector es gracias a las tierras que ya tenía», destaca mientras conversa con la bióloga Antònia Maria Cirer antes de la entrega del galardón en el Casal d’Igualtat. «Si yo ahora tuviera que comprar un terreno para empezar una explotación agraria, se me complicaría mucho», continúa Ferrer. «Dedicarse a la agricultura es ir ahogado antes de empezar», manifiesta Cirer.

Las dos mujeres comprometidas con el territorio ibicenco charlan como amigas mientras repasan el pasado, presente y futuro de Ferrer. Las dos son testigos de los cambios que experimenta la tierra día a día y la forma de trabajarla. Las dos coinciden en que hoy la carga burocrática entorpece esta dedicación: «Las normativas se están complicando mucho», señala Ferrer, después de recordar varias de las cosas que han cambiado desde que su padre empezó a cultivar.

Una de ellas la mencionaba la presidenta de Dones Progressistes, Montserrat García, al inicio del acto: «Durante generaciones, las payesas ibicencas, nuestras madres y abuelas, han sido el pulmón de esta isla. Trabajaban la tierra de sol a sol, pero habitualmente dentro de la invisibilidad administrativa».

Ferrer tiene la prueba de ello. Su abuela era dueña de las tierras que ella ahora trabaja, pero no podía ser propietaria de la explotación agraria: «No tenía seguro ni nada y, cuando el abuelo murió, se quedó con una paga mínima de viudedad», critica.

Elegir las semillas o cuántos kilos reservar

Cirer destaca que incluso en algunos casos las mujeres tenían más conocimientos de ecología que los hombres: «Ellos recogían, labraban... Se dedicaban a aquellas cosas que que se veían. Pero eran ellas las que iban a coger hierba para los conejos y las conocían todas, o llevaban las ovejas a pastorear y conocían cómo funcionaban los diferentes campos».

La premiada recuerda que su abuela también asumía esa responsabilidad en casa. Su abuelo sembraba, pero «ella era quien elegía las semillas o dictaba cuántos kilos había que dejar para sembrar al año siguiente». Aún así, probablemente como consecuencia de la costumbre, la abuela le pedía a Ferrer que la ayudara en la cocina o que se sentara junto a ella para aprender a coser, cuando «los hombres o los hijos eran los que se iban al campo».

Ferrer rechistaba: «Me iba. Siempre me ha tirado más estar fuera de casa», cuenta, y anima las risas en la sala en la que la escuchan cerca de 30 personas. Amantes del campo, miembros de la asociación y representantes políticos de diferentes agrupaciones llenan el Casal d’Igualtat, donde actuará Itaka Obert tras la entrega del galardón.

Si la abuela de Ferrer la incitaba a ayudarla es porque se hacía cargo de ese rol que limitaba a las mujeres a ciertas labores mientras, en realidad, no dejaban de dedicarse a ninguna. También le ocurrió así a la madre de Ferrer: «Trabajaba en un hotel, pero en invierno siempre se dedicaba a la finca».

«Lo típico de todas las mujeres», reprocha Cirer. «No tenemos dos, sino tres trabajos. Si una está en la finca trabajando, nunca se ve y alguien se da cuenta solo el día en el que nadie lo hace», denuncia.

Esos estereotipos aún se mantienen hoy en día, y en el campo más si cabe. Ferrer cuenta que la última vez que fue a recoger su tractor al taller primero pagó la factura y después quiso llevárselo. El joven de unos 20 años que la atendió le preguntó si no iba a venir su marido, Pepe: «¿O sea que para pagar la factura no necesitas a Pepe pero ahora sí?», recuerda, divertida, que le dijo.

Las barreras que otras mujeres tiraron

En comparación, afirma que en la isla no le resulta complicado distribuir su producción: «En la Cooperativa entregamos nuestro producto en el lote y se vende en su nombre y con el mismo sello». De hecho, apunta que aquí hay muchas mujeres dueñas de explotaciones agrarias: «Ibiza es pionera en este caso», destaca. La agricultora no sabría decir cuántas son en total, pero calcula al menos ocho, que ella conozca: «Todas somos jóvenes», destaca.

Ferrer apunta que si no fuera por los conocimientos que le transmitieron sus abuelos, primero, y sus padres, después, hoy solo descubriría el cómo y el cuándo sembrar de la mano de la cooperativa. Ahora, ella transmite esos conocimientos a sus hijas, y cultiva en ellas sus valores: «Siempre he intentado que sean independientes. Que hagan lo que quieran. Sin pensar si a los demás les gustará o no. Simplemente que prueben», proclama.

Aunque sus antecesoras ya no estén en este mundo, Ferrer sabe que se alegrarían mucho por el reconocimiento que recibe este sábado. «Si ahora estamos aquí, tenemos que pensar que antes alguien ha ido pisando y tirando barreras», concluye. Poco antes recordaba cómo, mientras huía de las labores que su abuela le quería asignar, cuando alguien venía a casa esta decía con orgullo: «Mira, aquello de allí lo ha hecho Antònia».