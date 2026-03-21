José Vicente Marí Bosó da el paso para seguir al frente del PP de Ibiza "con el apoyo de muchos compañeros"

José Vicente Marí Bosó ha presentado su candidatura a la Presidencia del Partido Popular de Ibiza para optar a la reelección al frente de la formación en el V Congreso Insular, que se celebrará el 18 de abril, tras registrar 518 avales al cierre del plazo, que concluyó el pasado miércoles.

El Comité Organizador del V Congreso del Partido Popular de Ibiza ha informado este sábado por la mañana de la candidatura única de Marí Bosó a la Presidencia del partido. Así lo ha explicado la presidenta del Comité, Marilina Ribas, a la salida de la reunión.

Marí Bosó ha anunciado que da este paso con el respaldo de sus compañeros de partido y con la vista puesta en el próximo Congreso Insular. "He presentado mi candidatura a la presidencia del Partido Popular de Ibiza con el apoyo de muchos compañeros, fruto del trabajo realizado durante estos años, y con la esperanza de contar con su respaldo en el próximo congreso", ha señalado.

El candidato ha destacado el balance de la gestión desarrollada en los últimos años y ha asegurado que esa labor ha permitido ofrecer a los ibicencos gobiernos "estables y eficaces". "Hemos trabajado para mejorar la vida de los ciudadanos con políticas útiles, manteniendo el crecimiento y el bienestar, y empezando a corregir desequilibrios existentes", ha afirmado.

En este sentido, ha puesto en valor la acción de gobierno en los cinco municipios de la isla, en el Consell de Ibiza y en el Govern balear, y ha destacado "medidas orientadas a corregir disfunciones del modelo actual y a impulsar políticas de contención".

Marí Bosó ha insistido en la importancia de seguir avanzando en esta línea y ha apelado a la confianza de los ibicencos para afrontar los próximos retos, entre los que ha situado la revalidación del gobierno del Consell por tercera legislatura consecutiva, con el objetivo de consolidar y ampliar los efectos de las políticas impulsadas.

El V Congreso del Partido Popular de Ibiza se celebrará bajo el lema "Sa força d’Eivissa", que, según ha explicado el candidato, representa "el empuje y la capacidad de los ibicencos para progresar". Según ha añadido, este lema también pone en valor tanto la fortaleza económica de la isla como su red social e inclusiva.

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Durante el congreso se debatirán dos ponencias, una política y otra social, con especial atención a las políticas sociales. "Queremos que el Partido Popular de Ibiza siga siendo 'Sa força d’Eivissa', representando a los ibicencos tanto en los buenos como en los momentos más difíciles, y que influya decisivamente en las políticas del Govern balear y del Gobierno de España", ha concluido.