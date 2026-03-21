Llama la atención: el aviso de los constructores de Ibiza sobre la crisis global por el conflicto de Irán
El aviso de los constructores de las islas de que la crisis global provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán puede tener un efecto negativo para la construcción de vivienda pública. La patronal calcula un incremento en los costes de hasta un 40 por ciento, a lo que hay que añadir que el transporte será también más caro, por lo que muchos proyectos dejarán de ser rentables. Una losa más para un problema tan grave en las islas como la vivienda, sobre todo la pública. Los constructores piden a las administraciones que incluyan en los contratos una cláusula de revisión de precios para hacer frente a estos incrementos.
La nueva y difícil de entender abstención del Partido Popular en el Congreso de los Diputados en un nuevo trámite de la reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio. Los representantes del partido en las diferentes administraciones de las islas no dejan de expresar su apoyo a esta reivindicación histórica del pueblo formenterés, pero cada vez que tienen la oportunidad de favorecer su avance se abstienen. En la próxima votación, ya sobre la reforma en sí, se necesita el voto a favor de los populares. Ha llegado el momento de retratarse.
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