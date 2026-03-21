La 'Fira de la Sèpia' de Ibiza ya tiene ganadores

Sant Joan ha celebrado este sábado una nueva edición de la Fira de la Sèpia, una cita que ha llenado la localidad de tradición gastronómica. Durante la jornada, vecinos y visitantes han podido disfrutar de una jornada marcada por el producto estrella de la temporada.

Durante la festividad se ha llevado a cabo un concurso de cocina de sepia. Uno de los momentos destacados de esta edición ha sido la entrega de premios, en la que el grupo La Sepia de Abril ha sido el ganador.

Una de las condiciones para poder participar en este concurso era que los participantes comprasen mínimo cinco kilos de sepia en las cofradías de Ibiza, una medida para fomentar el consumo de producto local.