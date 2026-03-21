Fauna
Una cría de delfín muerto aparece en una playa de Ibiza
El cuerpo llevaba al menos dos días en la orilla
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Un vecino de Ibiza ha informado del hallazgo de una cría de delfín muerta en la playa de Es Codolar, cerca de sa Caleta y bajo la ruta del aeropuerto. Según su testimonio, el cadáver del animal fue encontrado ayer sobre las 11 horas, aunque, según ha señalado quien lo encontró, "por su estado, llevaba al menos dos días en la orilla".
El ejemplar, de entre 1,30 y 1,50 metros de longitud, por lo que parece tratarse de una cría de delfín, se encuentra en un evidente estado de descomposición. Uno de los aspectos que más llama la atención es la ubicación del cuerpo, ya que se encuentra a varios metros de la orilla.
Por el momento, se desconoce la causa de la muerte del animal.
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