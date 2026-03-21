Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Semana Santa en IbizaAumentos de preciosAgricultura de IbizaPlanes fin de semanaEncuentro Lit-Eulària.
instagramlinkedin

Fauna

Una cría de delfín muerto aparece en una playa de Ibiza

El cuerpo llevaba al menos dos días en la orilla

Cría de delfín hayada muerta en es Codolar.

Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Ibiza o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Jordi RM

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Un vecino de Ibiza ha informado del hallazgo de una cría de delfín muerta en la playa de Es Codolar, cerca de sa Caleta y bajo la ruta del aeropuerto. Según su testimonio, el cadáver del animal fue encontrado ayer sobre las 11 horas, aunque, según ha señalado quien lo encontró, "por su estado, llevaba al menos dos días en la orilla".

Cría de defín hayada muerta en Ibiza.

Cría de defín hayada muerta en Ibiza. / Jordi RM

El ejemplar, de entre 1,30 y 1,50 metros de longitud, por lo que parece tratarse de una cría de delfín, se encuentra en un evidente estado de descomposición. Uno de los aspectos que más llama la atención es la ubicación del cuerpo, ya que se encuentra a varios metros de la orilla.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, se desconoce la causa de la muerte del animal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents