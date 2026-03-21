Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Semana Santa en IbizaAumentos de preciosAgricultura de IbizaPlanes fin de semanaEncuentro Lit-Eulària.
instagramlinkedin

Limpieza

Chanclas, restos de obra y mucho plástico: voluntarios de todas las edades retiran 132 kilos de basura de una playa de Ibiza

La iniciativa de 'Tejiendo Futuro', impulsada por IbizaPreservation, congregó a voluntarios de todas las edades en la playa de es Codolar

Todas las imágenes de la jornada de limpieza Tejiendo Futuro de Ibizapreservation

Todas las imágenes de la jornada de limpieza Tejiendo Futuro de Ibizapreservation

Ver galería

Todas las imágenes de la jornada de limpieza Tejiendo Futuro de Ibizapreservation /

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Cerca de una treintena de voluntarios, desde niños hasta personas de la tercera edad e incluso algún peludete de cuatro patas, retiraron la mañana del sábado un total de 132,6 kilos de la playa de es Codolar. Todos ellos se sumaron a la iniciativa de ‘Tejiendo Futuro’, impulsada por IbizaPreservation, que se celebró de forma simultánea en Mallorca y Menorca.

Entre los más de 130 kilos de residuos había 7,3 kilos de cristal, 79 de restos de obra, uno de papel, 10 de madera y 27,3 de plásticos entre los que había tapones, botellas, cuerdas, redes, cajas de fruta, mecheros, vasos de un sólo uno y hasta chanclas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
  2. El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
  3. Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
  4. Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
  5. Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
  6. Quema 13 contenedores en una noche en Ibiza y la policía lo pilla
  7. Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos
  8. 2.238 euros de pensión por una grave lesión con la UD Ibiza

Chanclas, restos de obra y mucho plástico: voluntarios de todas las edades retiran 132 kilos de basura de una playa de Ibiza

Chanclas, restos de obra y mucho plástico: voluntarios de todas las edades retiran 132 kilos de basura de una playa de Ibiza

La 'Fira de la Sèpia' de Ibiza ya tiene ganadores

La 'Fira de la Sèpia' de Ibiza ya tiene ganadores

Con esta pensión no hay quien viva en Ibiza: 1.200 euros, de los que 900 se van en el alquiler

Con esta pensión no hay quien viva en Ibiza: 1.200 euros, de los que 900 se van en el alquiler

José Vicente Marí Bosó quiere seguir al frente del PP de Ibiza "con el apoyo de muchos compañeros"

José Vicente Marí Bosó quiere seguir al frente del PP de Ibiza "con el apoyo de muchos compañeros"

Un error en el hospital de Ibiza obliga a 26 mujeres citadas para una mamografía la misma tarde a marcharse sin la prueba

Un error en el hospital de Ibiza obliga a 26 mujeres citadas para una mamografía la misma tarde a marcharse sin la prueba

La Semana Santa de Ibiza salva su primer escollo: habrá vía crucis este domingo en Dalt Vila

La Semana Santa de Ibiza salva su primer escollo: habrá vía crucis este domingo en Dalt Vila

La unidad básica de salud de Jesús mejora su aire acondicionado

La unidad básica de salud de Jesús mejora su aire acondicionado

Si vienes a Ibiza con coche este verano no podrás entrar en la isla sin esta autorización: así puedes conseguirla

Si vienes a Ibiza con coche este verano no podrás entrar en la isla sin esta autorización: así puedes conseguirla
Tracking Pixel Contents