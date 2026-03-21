Chanclas, restos de obra y mucho plástico: voluntarios de todas las edades retiran 132 kilos de basura de una playa de Ibiza

Cerca de una treintena de voluntarios, desde niños hasta personas de la tercera edad e incluso algún peludete de cuatro patas, retiraron la mañana del sábado un total de 132,6 kilos de la playa de es Codolar. Todos ellos se sumaron a la iniciativa de ‘Tejiendo Futuro’, impulsada por IbizaPreservation, que se celebró de forma simultánea en Mallorca y Menorca.

Entre los más de 130 kilos de residuos había 7,3 kilos de cristal, 79 de restos de obra, uno de papel, 10 de madera y 27,3 de plásticos entre los que había tapones, botellas, cuerdas, redes, cajas de fruta, mecheros, vasos de un sólo uno y hasta chanclas.