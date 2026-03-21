La unidad básica de salud de Jesús mejora su aire acondicionado

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha iniciado las obras de renovación del sistema de climatización de la unidad básica de salud de Jesús, una actuación con una inversión de 48.067 euros, IVA incluido, financiada mediante el Plan de acción de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad. Las obras han comenzado esta semana, tendrán una duración estimada de un mes y no afectarán a la labor asistencial.

La actuación incluye la renovación de la instalación y la mejora de los sistemas de climatización mediante la sustitución de un sistema de splits de gas refrigerante por un sistema de fancoil, compuesto por cuatro equipos y dos unidades exteriores, alimentados por agua.

Además, se instalarán otros componentes adicionales, como filtros de aire, reguladores de velocidad, sistemas de llenado con filtro desconectador hidráulico y reductora de presión, así como sistemas de control y regulación. Según detalla el Área de Salud, este sistema alimentado por agua reduce las pérdidas de energía, aumenta el rendimiento y permite integrar sistemas como la energía solar térmica.

Esta actuación se suma a la renovación de los equipos de climatización que el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha llevado a cabo desde diciembre de 2023 en distintos centros sanitarios de las Pitiusas. En este periodo se han renovado los equipos de clima de los centros de Salud de Sant Antoni, Vila y Sant Jordi de ses Salines, así como del Hospital de Formentera y el área quirúrgica de este centro hospitalario.

La inversión realizada en este proceso durante los tres últimos años asciende a 677.488 euros.

El director de Gestión del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Francisco Javier Marí Estellés, ha señalado: "Seguimos renovando los sistemas de climatización de los centros sanitarios de las islas Pitiusas debido a la obsolescencia de estos equipos y para evitar los problemas recurrentes que han ido apareciendo en los últimos años". Además, ha añadido que "la inversión cercana a los 700.000 euros supone sin duda un compromiso evidente en la actualización de estos sistemas de clima, más eficientes y modernos".

Las inversiones, centro por centro: