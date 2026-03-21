Un error en el hospital de Ibiza obliga a 26 mujeres citadas para una mamografía la misma tarde a marcharse sin la prueba

El PSOE ha denunciado el mal funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama en el Hospital Can Misses y reclama al Govern balear y a la conselleria de Salud que pongan fin a lo que considera una “dejadez de funciones” en un servicio “clave para la detección precoz” de esta enfermedad. La diputada socialista Irantzu Fernándezadvierte de que el servicio “hace tiempo que funciona a medio gas”, una situación que, según ha señalado, culminó recientemente con la cancelación de 26 citas previstas en una misma tarde.

Desde Salud reconocen esas 26 cancelaciones en una tarde, pero lo atribuyen a "un error humano".

Fernández explicado que, en teoría, el sistema debería citar automáticamente a todas las mujeres de Ibiza al cumplir los 50 años, pero ha asegurado que la realidad es distinta. “La realidad es que no llaman a nadie. Son las propias mujeres las que, avisadas por sus médicos de Primaria, tienen que llamar por teléfono e insistir durante días hasta conseguir que alguien les conteste y les acabe dando una cita, en vez de que la administración la facilite de oficio”, ha lamentado la diputada.

“No podemos permitir que la prevención de la salud de las mujeres dependa de la persistencia individual de cada una, preocupándose e insistiendo hasta conseguir una cita, en vez de ser la conselleria la que se asegure de que ninguna mujer se queda sin revisión”, añade la diputada del PSOE.

26 citas fantasma: "No había ningún técnico en el hospital para hacer las pruebas"

A estas deficiencias, según denuncia la formación, se suma un incidente concreto ocurrido la semana pasada. Un total de 26 mujeres que habían sido citadas formalmente para someterse a una mamografía a través del programa de cribado fueron enviadas a sus casas sin poder realizarse la prueba. Las pacientes comenzaron a llegar al hospital a partir de las 15 horas, pero, tras una larga espera, el personal del mostrador les informó de que sus citas no constaban en el sistema informático del Área de Salud de Ibiza y Formentera. “Nos encontramos ante una situación insólita: la pantalla estaba en blanco, no había constancia de ninguna paciente citada y, por tanto, no había ningún técnico en el hospital para hacer las pruebas”, ha explicado Fernández.

La diputada ha señalado que, pese a la “buena voluntad” y la amabilidad del personal de Can Misses, que intentó localizar a técnicos para que acudieran desde sus domicilios para atender a las mujeres, finalmente no fue posible. Poco antes de las 17 horas, se les instó a regresar a sus casas con la promesa de ser citadas otro día. "Este error no es un caso aislado; hace semanas que vemos que ciudadanos y ciudadanas pierden información de los historiales clínicos o tienen problemas graves para acceder a su medicación”, indica Fernández.

Ante esta situación, el PSOE de Ibiza exige al Govern balear y a la conselleria de Salud que pongan fin a esta “dejadez de funciones”. Irantzu Fernández ha instado al Ejecutivo a garantizar que el programa de cribado funcione de manera eficiente, asegurando que ninguna mujer de Ibiza se quede sin su revisión "por culpa de la mala gestión de la conselleria de Salud del Govern balear".