'Anna Kadabra' saca la varita y embruja Ibiza

La literatura infantil tuvo su espacio para la reflexión en 'Lit-Eulària 2026'. La visita de Pedro Mañas y David Sierra, autor e ilustrador de la exitosa serie 'Anna Kadabra', dejó en Santa Eulària algo más que una sesión de firmas, dibujos en directo y complicidad con el público familiar: una defensa clara de la creación literaria como espacio de formación emocional, sin atajos y una advertencia sobre los riesgos de sustituir el proceso artístico por soluciones inmediatas como la inteligencia artificial.

Eva Navarro del departamento de Juventud del Ayuntamiento de Santa Eulària, según explicó durante la jornada, lleva tiempo "detectando un cambio: la literatura se está consolidando cada vez más como una forma de ocio compartido. 'Lit-Eulària' empezó hace un par de años con un encuentro juvenil, pero el éxito de aquella primera experiencia empujó a ampliar el foco hasta construir una programación capaz de dialogar con tres públicos a la vez: infantil, juvenil y adulto. La edición de 2026 ha reforzado precisamente esa idea, con una primera jornada dedicada a autores de novela para adultos y un cierre con el esperado coloquio entre Alice Kellen y Andrea Longarela, mientras la mañana del sábado quedaba reservada para los lectores más pequeños".

A partir de la nueva aventura de 'Anna Kadabra', 'La tormenta arcoíris', centrada en la invocación de la primavera antes de tiempo y sus consecuencias, ambos autores fueron desplegando algunas de las claves que han convertido la serie en un fenómeno lector entre niños y niñas: humor, fantasía, disparates y aventuras peligrosas, con una estética reconocible y, sobre todo, una idea muy clara de fondo, la de que la magia solo funciona de verdad cuando tiene reglas.

David Sierra, ilustrador de los libros de Anna Kadabra / Valeria Videgain

Pedro Mañas insistió en ello durante la conversación con el público. Explicó que uno de los grandes retos de escribir sobre magia consiste precisamente en ponerle límites: "Si la magia sirve para todo y no tiene consecuencias, desaparece el conflicto y con él, la aventura. En 'La tormenta arcoíris', esa norma narrativa se convierte también en una enseñanza moral. La protagonista usa su poder para alterar el curso natural de las cosas y descubre que los atajos, aunque puedan parecer tentadores, no siempre conducen a la mejor solución", afirmó el escritor.

De ahí que el libro permita abrir asuntos mucho más amplios que la simple peripecia fantástica. Durante la charla aparecieron ideas como el respeto por la naturaleza, el mal uso del poder, el egoísmo, la necesidad de asumir consecuencias y, por supuesto, el valor del trabajo en equipo. No es casual: uno de los mensajes que más repitieron los autores fue que 'Anna Kadabra' no funciona solo como una serie de entretenimiento, sino también como una historia donde la pandilla y la cooperación resultan decisivas. En el fondo, lo que se propone a los lectores es una lección muy reconocible: "Solo no siempre se puede, pero con amigos casi todo resulta más posible".

La sesión fue tomando la forma de una conversación muy viva, con preguntas de niños y asistentes que no se limitaron a comentar el argumento del libro, sino que llevaron el coloquio hacia cuestiones como el proceso creativo, el crecimiento del personaje o el impacto emocional de la lectura. Una de las intervenciones más reveladoras llegó cuando Lola, una pequeña lectora, confesó que leer 'Anna Kadabra' le quita la tristeza porque le permite sumergirse en otro mundo. La respuesta de los autores fue igualmente significativa: "Escribir y dibujar estos libros puede ser exigente, pero el contacto con los lectores devuelve sentido a todo el trabajo previo".

Donde todo comenzó

También hubo espacio para mirar hacia atrás y recordar el contexto en el que nació la colección. Mañas explicó que el primer volumen salió en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, y que el confinamiento terminó convirtiendo los libros en una especie de refugio para muchos niños. Ese recuerdo dio pie a otra de las ideas más interesantes de la charla: "Frente al ocio digital, la lectura sigue ofreciendo una experiencia distinta, más lenta y más activa, porque obliga a imaginar, completar y habitar la historia desde dentro", defendió el escritor. "Casi como una puerta de entrada a la lectura para toda una generación", añadió, reflexivo.

El encuentro permitió, además, conocer mejor la creación interna de la serie. David Sierra detalló cómo arranca el proceso: Pedro Mañas plantea primero un título y una sinopsis, después llega una primera portada y, a partir del texto ya terminado, el ilustrador trabaja sobre la maqueta, selecciona las escenas clave, propone bocetos y ajusta el ritmo visual de cada volumen antes del color definitivo. Esa explicación, aparentemente técnica, ayuda a entender por qué la colección tiene una personalidad gráfica tan marcada y por qué el dibujo no acompaña al texto, sino que forma parte esencial de su narración.

Pedro Mañas, autor de Anna Kadabra / Valeria Videgain

¿Qué hacer cuando los lectores crecen con el personaje?

Otra de las cuestiones que sobrevoló el encuentro fue el futuro de la protagonista. Mañas reconoció que 'Anna Kadabra' nació como una colección pensada para lectores de entre seis y ocho años, con historias autoconclusivas que pudieran leerse en cualquier orden. Sin embargo, el crecimiento del fenómeno lector ha abierto una nueva pregunta: ¿Qué hacer cuando los lectores crecen con el personaje? El autor dejó entrever que ese debate está abierto y que el universo de la serie ya ha empezado a evolucionar, con cambios no previstos al inicio y con proyectos especiales que apuntan a una ampliación del mundo narrativo.

En ese sentido, el paso por 'Lit-Eulària' dejó también algunos anuncios para los seguidores de la saga. Los autores hicieron avances de nuevos títulos y formatos derivados, entre ellos un libro para colorear y un especial de Halloween, además de nuevos desarrollos dentro del universo de 'Anna Kadabra'. Más allá del detalle editorial, lo importante para los lectores fue la sensación de que la serie sigue en expansión y que sus creadores son muy conscientes de la comunidad lectora que se ha formado a su alrededor.

Hubo conversación, juego, dibujo en directo, reflexión, una pedagogía de la lectura nada impostada y, como en los buenos cuentos, la cita también reservaba una pequeña sorpresa para el final. Después de repartir números al inicio del acto, la organización celebró un concurso que acabó sacando una sonrisa extra entre el público infantil: una de las niñas asistentes resultó ganadora de un libro con un boceto dentro y una pizarra mágica. Fue un cierre perfecto para una mañana en la que 'Anna Kadabra' salió de las páginas para dejar una sensación de que los libros, cuando se viven así, todavía conservan algo de conjuro.