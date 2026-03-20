Zonas de fondeo regulado en playas de Ibiza para proteger la posidonia frente del impacto del fondeo masivo

El Gobierno ha dado un nuevo paso para reforzar la protección de las praderas de posidonia en el litoral balear con la aprobación de un real decreto que fija un marco común para conservar y restaurar las fanerógamas marinas en el Mediterráneo español. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), busca prevenir los impactos que amenazan hábitats de alto valor ecológico como la Posidonia oceanica y la Cymodocea nodosa.

El decreto, publicado en el BOE el pasado 12 de marzo, servirá además para impulsar una de las actuaciones consideradas más eficaces para compatibilizar el uso recreativo del litoral con la conservación del fondo marino: la instalación de sistemas de fondeo de bajo impacto.

En este contexto, el Miteco ha elaborado nueve proyectos para implantar fondeos ecológicos en distintos puntos del archipiélago balear. El objetivo es reducir los daños que provoca el fondeo incontrolado de embarcaciones de recreo sobre las praderas de posidonia, uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo y especialmente abundante en aguas de Baleares.

Estos sistemas de amarre están diseñados para evitar el arrastre de anclas sobre el fondo marino, una de las principales causas de degradación de la posidonia, ya que arranca plantas y deteriora de forma progresiva estas praderas.

Siete zonas de fondeo controlado en playas de Ibiza

De los nueve proyectos redactados por el ministerio, dos se sitúan en Mallorca, en Porto Colom y Portals Vells, mientras que los siete restantes se ubican en Ibiza: Benirràs, Cala Bassa, Cala Salada, Cala Vedella, es Xarco, Portinatx y Talamanca. Se trata de zonas con una elevada afluencia de embarcaciones recreativas y, por tanto, con una mayor presión sobre estos hábitats marinos.

Una vez finalizada su redacción, el ministerio ha puesto los proyectos a disposición del Govern balear para que la administración autonómica pueda ejecutar las obras y asumir posteriormente la puesta en marcha, el mantenimiento y la gestión de las instalaciones.

Las praderas de Posidonia oceanica desempeñan un papel clave en la biodiversidad marina, contribuyen a mejorar la calidad del agua y ayudan a proteger la costa frente a la erosión. Además, este hábitat está considerado prioritario por la Unión Europea, lo que refuerza la necesidad de avanzar en su conservación.