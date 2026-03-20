Tres años de cárcel para un joven que patroneó una patera con menores hasta las costas de Ibiza y Formentera

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a tres años de prisión a un joven de 21 años por patronear una patera que llegó a las costas de Formentera. Las partes personadas en el procedimiento han alcanzado un acuerdo de conformidad por el cual el acusado ha reconocido los hechos que se le imputaban y ha aceptado la pena de cárcel.

La Fiscalía solicitaba inicialmente que fuera condenado a cinco años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. No obstante, al entender (como él mismo ha alegado) que dirigió la patera con la intención de llegar a Europa en búsqueda de una vida mejor, ha rebajado su petición a tres años de cárcel.

La magistrada, atendiendo al acuerdo entre la fiscal y el letrado de la defensa, ha dictado la sentencia condenatoria de forma oral durante la vista previa celebrada este viernes. De estos tres años se le descontará el tiempo que ya ha pasado en prisión provisional, donde lleva poco más de un año. La embarcación, según el escrito de acusación del Ministerio Público, partió de las costas de Argelia y navegó hasta la menor de las Pitiusas en febrero de 2025.

Llevaba a bordo un total de 15 personas, entre ellas dos menores de edad, todas ellas de origen subsahariano menos el acusado, argelino. La travesía duró más de 30 horas sin que se cumplieran las mínimas garantías de seguridad para los tripulantes. La fiscal asegura que el viaje fue preparado por una organización asentada en Argelia, de la que no aporta más información, y que fue esta quien pagó una cantidad económica al condenado, que tampoco especifica, para patronear la patera.